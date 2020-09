Especialistas comentam trechos polêmicos do discurso de Bolsonaro na ONU

Por conta da pandemia, Bolsonaro participou remotamente da Assembleia da ONU. (foto: Marcos Corrêa/PR)

Já é tradição: oé o primeiro país a discursar nas edições anuais da Assembleia Geral das(ONU). Desde o ano passado, contudo, uma outra “tradição” passou a ser tônica nas falas do país: as declarações polêmicas do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Confira os pontos analisados por especialistas:

1. Queimadas:

Bolsonaro: “Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente, nos mesmos lugares, no entorno leste da Floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência, em áreas já desmatadas”. ”O nosso Pantanal, com área maior que muitos países europeus, assim como a Califórnia, sofre dos mesmos problemas. As grandes queimadas são consequências inevitáveis da alta temperatura local, somada ao acúmulo de massa orgânica em decomposição.”





“Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente, nos mesmos lugares, no entorno leste da Floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência, em áreas já desmatadas”. ”O nosso Pantanal, com área maior que muitos países europeus, assim como a Califórnia, sofre dos mesmos problemas. As grandes queimadas são consequências inevitáveis da alta temperatura local, somada ao acúmulo de massa orgânica em decomposição.” Hiram Firmino, ambientalista: “É uma visão totalmente antiecológica. É uma coisa ridícula, o que ele está falando. O Pantanal está sendo destruído como um prato de mingau, e já perdeu 20% de suas beiradas. A devastação da Amazônia é a mesma coisa. Bolsonaro incentiva, inclusive, pecuária e garimpo predatórios”.

2. Auxílio emergencial:

Bolsonaro: "Nosso governo, de forma arrojada, implementou várias medidas econômicas que evitaram o mal maior: concedeu auxílio emergencial em parcelas que somam aproximadamente US$ 1 mil para 65 milhões de pessoas, o maior programa de assistência aos mais pobres no Brasil e talvez um dos maiores do mundo."

Leandro Ferreira, mestre em políticas públicas e presidente da Rede Brasileira de Renda Básica: “Deu a impressão que chegaram US$ 1 mil às mãos das pessoas. Isso não é verdadeiro nem na conta mais generosa possível. Certamente (o auxílio) é um dos maiores programas de assistência por conta da quantidade de pessoas pobres no Brasil. Isso não é um número que deve nos orgulhar. Deveríamos ficar preocupados de a população brasileira, em situação normal, estar necessitada de um benefício como esse."

3. Combate ao coronavírus

Bolsonaro: "Não faltaram, nos hospitais, os meios para atender aos pacientes de COVID."

Unaí Tupinambás, médico infectologista: “Faltaram EPIs, kits de diagnóstico e, inclusive, chegou a faltar, em um momento crítico da pandemia, o relaxante muscular para entubar os pacientes. Houve risco de desabastecimento. Houve total despreparo do Ministério da Saúde no enfrentamento à pandemia. Os números estão aí para mostrar que não estamos enfrentando a pandemia de forma necessária.”

4. Decisão do STF

Bolsonaro: “Por decisão judicial, todas as medidas de isolamento e restrições de liberdade foram delegadas a cada um dos 27 governadores das unidades da Federação. Ao Presidente, coube o envio de recursos e meios a todo o país.”

Acacio Miranda, especialista em direito constitucional: “A competência de Bolsonaro, depois da decisão do STF, era de criar mecanismos complementares aos governos dos estados. Então, aqueles que não tivessem o SUS constituído, o governo federal deveria suprir essas carências, deveria encaminhar recursos — que na maioria dos casos não chegaram — e estabelecer uma política geral de combate à COVID-19.”

5. Óleo derramado no Nordeste

Bolsonaro: “Em 2019, o Brasil foi vítima de um criminoso derramamento de óleo venezuelano, vendido sem controle, acarretando severos danos ao meio ambiente e sérios prejuízos nas atividades de pesca e turismo.”

Hiram Firmino, ambientalista: “Ou foi um acidente ou lançamento criminoso, que não conseguiu ser comprovado pois não há interesse do governo em descobrir isso. Há muitos tipos de acidentes pequenos lá (na Venezuela). O teor do óleo é igualzinho ao da Venezuela. Pode ter ligação, sim, mas não foi comprovado, pois não há vontade política.”

6. 'Cristofobia'

Bolsonaro: “Faço um apelo a toda a comunidade internacional pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia.”





“Faço um apelo a toda a comunidade internacional pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia.” Rafaela Marques, mestre em Estudos Culturais: “Há, sem dúvida alguma, um preconceito direcionado aos evangélicos no Brasil. Mas esse preconceito não é, de maneira alguma, algo que venha tolhendo a participação política dos evangélicos, a participação na vida pública brasileira, a implementação e a expansão de valores e bens culturais próprios dos evangélicos.”

Nesta terça-feira, durante os trabalhos da conferência, alegou que a maior parte das queimadas ocorridas na Amazônia acontecem em áreas já desmatadas , utilizadas por caboclos e índios. Depois, disse que os incêndios no Pantanal são consequência, sobretudo, das altas temperaturas e garantiu ter “tolerância zero” para crimes ambientais.dissecou o discurso de Bolsonaro e ouviu especialistas de diversas áreas sobre os mais polêmicos pontos da declaração, exibida em vídeo por conta da pandemia do novo coronavírus. A, aliás, gerou duas falas bastante criticadas por especialistas: ao comentar a postura do governo federal no combate à pandemia, o presidente assegurou, aos demais chefes de estado, que “hão faltaram, nos hospitais, os meios para atender aos pacientes”. Ele disse, ainda, que o auxílio de R$ 600 movimentou “aproximadamente 1000 dólares para 65 milhões de pessoas”.E, como tem sido praxe durante a pandemia, Bolsonaro “cutucou” ações tomadas por presidentes e governadores. Houve nova menção à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que deu autonomia aos entes federados para conter a disseminação da virose. O presidente ainda fez um apelo para a luta contra o que chamou de “cristofobia” merece um capítulo à parte: além de acusar o país pelo derramamento de óleo que atingiu praias do Nordeste no ano passado, comentou sobre o papel brasileiro no acolhimento aos cidadãos que fogem do país vizinho por motivos políticos e humanitários.