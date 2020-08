Após 'tubaína' e 'gripezinha', Bolsonaro muda discurso e critica uso político da COVID-19

. As palavras, curiosamente, são do presidente da República, Jair Bolsonaro. A manifestação, publicada no perfil do Facebook do presidente neste domingo, demonstra uma mudança de postura se comparada ao discurso negacionista adotado por Bolsonaro no início da pandemia de COVID-19.

Chama a atenção também a crítica ao “” e a afirmação sobre as verdades serem trazidas pelo “” e pela “”, ditas por quem demitiu dois médicos do comando do Ministério da Saúde e colocou no comando da pasta Eduardo Pazuello, militar sem experiencia em gestão de saúde pública.Ademais, o próprio presidente foi um dos chefes de governo que mais politizou a doença, chegando a afirmar, em 19 de maio, que “ quem for de direita toma cloroquina, quem for de esquerda toma Tubaína ”.Ainda sobre cloroquina e em ciência, causa estranheza que o Bolsonaro “defensor da ciência” seja o maior propagandista do medicamento, que como ele mesmo diz “mesmo não tendo ainda comprovação científica, salvou a minha vida”.A cloroquina e a hidroxicloroquina, além de não terem eficácia comprovada, pode ter sérios efeitos colaterais, como arritmia cardíaca, complicações nos rins, comprometimento da saúde dos olhos, e ainda, dores abdominais, náusea, diarreia e vômito.