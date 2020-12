Doria ataca Bolsonaro ao anunciar vacinação de COVID: 'Não tem compaixão'

João Doria (PSDB) anuncia vacinação a partir de 25 de janeiro (foto: Nelson Almeida/AFP)

“Por que vacinar em março se podemos começar em janeiro?”, afirmou o governador de São Paulo,(PSDB), em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira (07/12). Ele anunciou o início do “Plano Estadual de Imunização” para 25 de janeiro, exatamente no dia do aniversário do estado.