COVID-19: Bolsonaro não fala em vacinação, mas insiste no uso da cloroquina

(foto: Reprodução/TV Brasil)

Só pra constar, hoje é 10 de dezembro de 2020, o Brasil se aproxima das 180 mil mortes por covid-19, estamos caminhando para uma segunda onda, há hospitais com leitos e UTIs de covid lotadas e o presidente defendeu o uso da cloroquina com tratamento precoce pela milésima vez. %uD83E%uDD21 pic.twitter.com/6m79i72vv8 %u2014 Mov. Jairmearrependi #FlavioNaCadeia (@jairmearrependi) December 10, 2020

Ação governamental

O presidente(sem partido) voltou a defender o uso da cloroquina para a prevenção e tratamento da, nesta quinta-feira (10/12), durante discurso em solenidade de inauguração de ponte e de 27 km de estrada em barra do Ribeiro, interior do Rio Grande do Sul.. A polêmica envolvendo as declarações do presidente é alimentada pela não comprovação científica sobre a eficácia do tratamento e prevenção da COVID-19.“Não precisa ser muito inteligente para saber que serve (cloroquina) para as duas coisas”, indagou Bolsonaro, se referindo a duas doenças distintas, malária e COVID-19.O presidente também voltou a bater na tecla de que o governo federal vem tomando medidas acertadas em se tratando do combate ao coronavírus, apesar do desgaste que sofreu esta semana com críticas de governadores, que estão apreensivos com a falta até aqui de uma política nacional de vacinação - iniciativa que sempre ficou a cargo da União.No discurso, Bolsonaro insistiu no desempenho positivo do governo diante da maior pandemia do século. "Me permite falar um pouco do governo, que ainda estamos vivendo o finalzinho de pandemia. O nosso governo, levando-se em conta outros países do mundo, foi aquele que melhor se saiu, ou um dos que melhores se saíram na pandemia"