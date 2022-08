Braço a torcer: até a PF de Bolsonaro quer o indiciamento de... Bolsonaro!

Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto , é mesmo um espanto. A Polícia Federal, cujos comandantes ele já trocou umas duzentas mil vezes, não conseguiu fechar os olhos nem tapar os ouvidos e pediu ao Ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorização para indiciar seu próprio mandatário por supostos crimes de desinformação, ao espalhar mentiras a respeito das máscaras e das vacinas, durante os meses mais agudos da pandemia do novo coronavírus.

Naqueles mesmos mês e ano, o patriarca do clã das rachadinhas mentiu propositalmente outra vez, também em uma live, ao afirmar, de forma grotesca, que as vacinas contra a COVID-19 aumentavam o risco de se contrair Aids: 'o presidente disseminou, de forma livre, voluntária e consciente, informações que não correspondiam ao texto original de sua fonte, provocando potencialmente alarme de perigo inexistente aos espectadores', afirmou a PF em sua peça acusatória, considerando o ato possível contravenção penal.

As informações constam em matéria dede ontem, quarta-feira (17/8), e foram reproduzidas pelo, que completou: 'a PF identificou, em relatório parcial apresentado no pedido, que quem produziu as peças de desinformação disseminadas por Bolsonaro foi seu ajudante de ordens, Mauro Barbosa Cid'.Particularmente, torço para ver o devoto da cloroquina processado e condenado por estas e tantas outras mentiras, mas se me perguntarem se aposto um único centavo nisso, não apenas respondo como garanto: não!