Os pais dos pobres: Lula e Bolsonaro pertencem ao 1% mais rico do Brasil

'Lula e Bolsonaro possuem muito mais semelhanças que diferenças' (foto: AFP) Político que não defende - ao menos nos discursos inflamados e nos palanques - os pobres, não tem muito futuro em Banânia, não. Muitos são multimilionários, o que, se forem honestos e trabalhadores, não é demérito algum. Ao contrário. Contribuem para o crescimento do País, pagam fortunas em impostos, geram empregos etc. Duro, porém, é ver este pessoal jurar amor às causas sociais e se dizer defensor dos pobres. Em época de eleição, então, todos se transformam em Madre Teresa de Calcutá.









Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), para fazer parte do 1% mais rico do Brasil é preciso uma renda mensal de 15 mil reais. Obviamente, tanto o líder do petrolão como o patriarca das rachadinhas ganham muito mais do que isso. Além do mais, é necessário um patrimônio superior a 300 mil dólares, aproximadamente 1,6 milhão de reais - moleza para os dois!! Ainda segundo o Instituto, os 50% mais pobres possuem uma renda mensal de apenas 453 reais. Desigualdade pouca é bobagem, né, não?





Passaram a vida (política) vivendo como reis. Se um dia foram pobres, foi quando não estavam pendurados nas tetas da vaca pública, leia-se, o dinheiro que os otários aqui produzem. Lula, quando trabalhador, não foi capaz de enriquecer. Bolsonaro, idem. Bastaram entrar para a política e… ulalá! Deu-se a multiplicação dos pães.Em nome de Jesus, claro.



Na boa, se estes sujeitos representam alguém, ou alguma coisa, são as elites empresariais e políticas do País, isso sim, ainda que tomem tubaína e comam macaxeira em véspera de eleição. Cínicos duma figa!