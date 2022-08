Se Lula foi o pai, Bolsonaro é a mãe dos bancos. Nós? Os trouxas de Guedes

Paulo Guedes termina o governo entupindo as burras da Febraban (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Adoro quando as palavras fazem sentido. Explico. Ainda no comecinho do governo Bolsonaro, quando idiotas como eu, que votaram no verdugo do Planalto, acreditando em suas promessas de campanha, vibravam com os discursos enfáticos do Planalto, o todo-poderoso ministro Paulo Guedes, ex-posto Ipiranga, vociferou, para o delírio da galera: ‘somos 200 milhões de trouxas explorados por seis bancos’. Uhuuu! Viva o PG! Mito, mito!





Então. Um relatório do Banco Central, publicado hoje, mostra que a rentabilidade dos bancos explodiu e os lucros são recordes. Sim. Jamais a banca nacional ganhou tanto dinheiro como em 2021. O retorno sobre o patrimônio atingiu 15%, subindo cerca de 30% em relação ao ano anterior. Já o lucro líquido (somado) atingiu pornográficos 132 bilhões de reais. O principal motivo foi o salto da SELIC, de 2% para 9,25% no ano passado.









Além da crise fiscal eterna, a alegria da banca é feita pelo endividamento estratosférico da população (78% das famílias estão endividadas) e pelos juros acachapantes que cobram, sobretudo dos inadimplentes (mais de 67 milhões de brasileiros). Quanto mais crédito, mais extorsão, mais lucro, mais crédito… o ciclo perverso ideal. Chova ou faça sol, com ou sem covid, com ou sem guerra, além da morte e impostos, os lucros bancários são certos.





Lula da Silva, o meliante de São Bernardo, vive jactando-se de que, em seu governo, os bancos ganharam dinheiro como ‘nunca antes neste paíff’. Bem, ainda que tenham ganhado oceanos de dinheiro, não é verdade que ‘nunca antes neste paíff’, conforme mostra o relatório do BC. É de Jair Bolsonaro, o devoto da cloroquina, o título de mãezona do ano dos banqueiros. Se o chefão petista foi o pai, é o amigão do Queiroz a mãe dos bancos.





Aliás, Bolsonaro, como Lula, vive mentindo a respeito da relação incestuosa com os magnatas do capital. O patriarca do clã das rachadinhas diz que os banqueiros o detestam, porque seria ele (mentira!!) o inventor do PIX, que teria causado prejuízos enormes aos bancos. Se 132 bilhões de reais são prejuízo, imagino o que seria lucro. E a expectativa, com os recentes aumentos da SELIC (hoje em 13.75%), é de mais festa na Faria Lima.





A dívida pública brasileira supera 6 trilhões de reais e o desgoverno Bolsonaro já estourou o teto de gastos em mais de 210 bilhões de reais. Paulo Guedes começou o governo, prometendo libertar o povo, mas termina o governo, entupindo as burras da FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos). O neo-bibelô bolsonarista não difere muito dos 200 milhões de brasileiros, não. Só não é tão trouxa como nós.