Cleitinho sobre Paulo Guedes: 'Deve ser preso se não pagar auxílio em 2023'

Para Cleitinho, se o auxílio for pago apenas até dezembro, Paulo Guedes irá "ferrar com o povo" e terá sido "leviano" (foto: Foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press) Convidado de Jair Bolsonaro (PL) para ser candidato ao Senado por Minas Gerais, o deputado estadual Cleitinho Azevedo (PSC) afirmou ao ‘EM Entrevista’ hoje (03/08) que o Ministro da Economia Paulo Guedes deve ser preso caso alegue não ter caixa para bancar o auxílio emergencial de R$ 600 ano que vem, em uma reeleição do presidente Bolsonaro.





“O Paulo Guedes está lá. Ele é o Ministro da Economia. Se ele autorizou, é porque com certeza tem condições de pagar. Se ele é louco de fazer uma coisa dessas, só por (questões) eleitorais, ele tem que ser preso, com todo respeito”, disse.





Para Cleitinho, se o auxílio for pago apenas até dezembro, Guedes irá “ferrar com o povo” e terá sido “leviano”. Apesar disso, o pré-candidato ao Senado disse gostar do trabalho do Ministro e afirmou que ele “está lá fazendo as coisas certas”. O deputado ressaltou que defende a propagação e ampliação do benefício social, mas apenas se o governo tiver condições reais de pagar.

Auxílio Brasil em 2023

O presidente Jair Bolsonaro (PL) já afirmou que manterá o Auxílio Brasil em 2023, caso o valor de R$ 600 esteja ‘dentro da responsabilidade fiscal.’ A declaração foi dada à CNN Brasil.





Até então, a proposta de emenda à Constituição (PEC) que permite que o Auxílio Brasil pague os R$ 600 para a população, definiu um prazo para que o benefício esteja vigente até dezembro. A princípio, em janeiro de 2023, o valor do Auxílio Brasil volta aos R$ 400 iniciais.





Bolsonaro ressaltou ontem (02/08) ao SBT que, para a extensão do valor Auxílio no ano que vem, será necessário aprovar uma nova PEC.