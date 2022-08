Cleitinho diz estar 'decepcionado' com Zema: 'Foi ingrato comigo'

Cleitinho Azevedo (foto) falou sobre mágoa com Zema durante entrevista ao Estado de Minas (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 3/8/22)

'Retaliação'

Pré-candidato ao Senado, o deputado estadual Cleitinho Azevedo (PSC) não esconde a decepção com Romeu Zema (Novo). O parlamentar crê que o governador mineiro poderia ter escolhido apoiá-lo na disputa por um assento na Câmara Alta do Congresso Nacional e, nesta quarta-feira (3/8), garantiu que, ao contrário de 2018, não vai "abraçar" a campanha de Zema."(O governador) foi ingrato comigo", disse, durante participação no podcast "EM Entrevista", da editoria de Política doEmbora avalie positivamente a gestão de Zema, o pré-candidato mostrou descontentamento com a postura do chefe do Executivo estadual, que vai apoiar o deputado federal Marcelo Aro (PP) na disputa rumo ao Senado.Em 2018, os então candidatos à Assembleia Legislativa e ao governo cumpriram juntos agendas de campanha no berço político de Cleitinho, Divinópolis, no Centro-Oeste mineiro"Levei ele à cidade, dei a cara para bater. Foi um pouco de falta de gratidão comigo nem me chamar para conversar - comigo liderando pesquisas para o Senado. Estou um pouco decepcionado. Não que isso vá durar, pois não guardo mágoas, peço perdão e sei perdoar", protestou. "Eu o apoiei quando ninguém acreditava nele", pontuou.Sem conseguir o apoio de Zema, Cleitinho preparava uma candidatura independente. Ontem, no entanto, acertou caminhar ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PL) e de Carlos Viana, também filiado ao PL e candidato a governador "Como ele (Zema) não me abraçou, não tem porque eu abraçá-lo. Mas não deixo de reconhecer o trabalho dele", explicou. Apesar das críticas, o deputado garantiu não se opor à atual gestão. "O governo dele, para mim, é melhor que o dos outros".Quando conseguiu um dos 77 assentos na Assembleia Legislativa, quatro anos atrás, Cleitinho concorreu pelo PPS - hoje batizado Cidadania. Seu partido, à época, tinha aliança com Antonio Anastasia, então filiado ao PSDB e um dos rivais de Zema no páreo."O Cidadania me deu uma retaliação dizendo que não seria candidato se continuasse apoiando Zema, porque o partido estava coligado ao PSDB para apoiar Anastasia", lembrou.Na mais recente pesquisa do Instituto F5 Atualiza Dados, Cleitinho aparece com 12,7% das intenções de voto para o Senado, ante 9,2% de Alexandre Silveira (PSD) . Ele ainda é tratado como pré-candidato porque a convenção do PSC, que tende a oficializá-lo na disputa, só vai ocorrer na sexta-feira (5).O levantamento eleitoral citado neste texto está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números MG-09704/2022 e BR-05714-2022.