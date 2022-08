Poliomielite: não seja um tolo obscurantista e leve seu filho para vacinar

Criança recebe dose da vacina da pólio (foto: Pref.Jaboatão/Divulgação)





Começa hoje, em todo o território brasileiro, a campanha nacional de imunização contra a poliomielite, doença considerada erradicada no País desde 1994, mas que vem ganhando força após a baixa adesão nas últimas campanhas de vacinação.





Também conhecida como paralisia infantil, a Polio precisa ser combatida com cobertura vacinal superior a 90% das crianças com idade a partir de 15 meses e até os 4 anos de vida, porém, segundo dados do Ministério da Saúde, não chegamos a 50% este ano.









Moléstias como Hepatite B, Tétano e Difteria são cada vez mais comuns. Sarampo, Caxumba e Rubéola também. Desde 2015, infelizmente, sobretudo após a campanha de demonização bolsonarista, a partir de 2020, contra as vacinas, a coisa piorou de vez.





Em 2021, por exemplo, o Brasil registrou o menor índice de vacinação infantil dos últimos cinco anos. Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, inegavelmente possui participação direta e relevante nesta triste realidade, já que ‘inimigo público número 1’ das vacinas.





Seu desgoverno fez tudo o que pôde e não pôde para atrasar e sabotar a vacinação contra a Covid-19, também dentre o público infantil e juvenil. Seu ministro da Saúde - aquele do dedo do meio - chegou a suspender a vacinação de crianças e adolescentes.





As vacinas são seguras, necessárias e salvam milhões de vidas, todos os anos, no Brasil e em todo o mundo. As vacinas não matam, não causam invalidez ou suicídios, não transformam ninguém em jacaré e tão pouco transmitem Aids ou possuem chips embutidos.





Por favor, senhores pais e responsáveis, levem suas crianças para vacinar e protejam não apenas elas mesmas, mas os senhores também e todo o resto da sociedade, sobretudo os mais velhos e doentes crônicos, pois mais frágeis e suscetíveis às doenças viróticas.





Bolsonaro e sua horda obscurantista não irão ao seu socorro, ou de seus filhos, caso adoeçam. Tampouco estarão do seu lado na hora da - toc, toc, toc - dor de uma perda. Ao contrário! Irão debochar de seu sofrimento, te chamar de maricas e dizer ‘e daí?’ quando vocês - Deus nos livre e guarde a todos! - mais precisarem.