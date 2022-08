Poliomielite: 1º dia de vacinação é de movimento nos centros de saúde de BH

As doses são aplicadas em todos os postos de saúde da capital. (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O primeiro dia da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite é de movimento nos centros de saúde de Belo Horizonte. A partir desta segunda-feira (8/8), até 9 de setembro, podem ser imunizados meninos e meninas de 1 a 4 anos. As doses são aplicadas em todos os postos de saúde da capital.

Logo pela manhã, as unidades de saúde já registram procura pela vacina que protege contra a paralisia infantil, doença infecciosa viral transmitida de pessoa para pessoa. O movimento é intenso nos postos dos bairros Aarão Reis, Floramar e Guarani, todos na Região Norte da capital mineira.

Juliana levou sua filha Cecilia, de 2 anos, para completar a caderneta e tomar a dose conta a poliomielite. (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

No Centro de Saúde São Geraldo, Região Leste de Belo Horizonte, quem logo esteve por lá foi Juliana Gonçalves Pinho. Ela fez questão de levar a filha Cecília, de 2 anos, para ser protegida contra a poliomielite e também completar a caderneta de vacinação com a dose contra a gripe.

Para a mãe, a imunização é muito importante. “O cartão de vacina dela (Cecília) está todo completo, porque as doenças estãoá voltando. Eu sempre levo ela nas campanhas de vacinação, acho fundamental”, frisou Juliana.

Importância da vacinação

A poliomielite, mais conhecida também como paralisia infantil, é uma doença infecciosa viral, transmitida de pessoa para pessoa. A propagação ocorre, principalmente, por via fecal-oral. Uma das medidas mais importantes para prevenção é a vacinação de mais de 95% da população infantil.

A virologista e professora adjunta do Departamento de Microbiologia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Jordana Coelho dos Reis, argumenta que essa campanha é muito importante porque os casos de pólio podem voltar com força neste ano, já que em outros países do mundo o aumento dos diagnósticos é uma realidade.

“No começo de agosto, houve um relato de caso de poliomielite em indivíduo não vacinado e a detecção do vírus em esgotos, o que é preocupante. Hoje em dia o planeta é totalmente globalizado e conectado, é só uma questão de tempo para que esses casos se espalhem rapidamente”, disse.

Jordana Coelho faz ainda um apelo aos pais: “Levem seus filhos para se vacinar. As doses de reforço da vacina são importantes para a manutenção da resposta imune. É preciso atenção”.





Erradicação

A virologista também explica que com o retorno da doença, o Brasil pode perder o selo de erradicação da poliomielite, recebido na década de 1980. A especialista usa como exemplo o selo da erradicação do sarampo, que em 2017 foi perdido devido ao aparecimento de novos casos na população não vacinada.

“A poliomielite é uma doença grave, que pode ter cunho neurológico, ou seja, sequelas cerebrais e estruturais, que causam a paralisia infantil. É muito importante ressaltar que as vacinas são seguras e são utilizadas há décadas”, salientou Coelho.

Multivacinação

Além da campanha para a poliomielite, haverá simultaneamente a campanha de multivacinação, visando colocar em dia o cartão de vacinação de crianças e adolescentes até 14 anos.

A multivacinação contempla:

Hepatite A e B;

Penta (DTP/Hib/Hep B);

Pneumocócica 10 valente;

VIP (Vacina Inativada Poliomielite);

VRH (Vacina Rotavírus Humano);

Meningocócica C (conjugada);

VOP (Vacina Oral Poliomielite);

Febre amarela;

Tríplice viral (Sarampo, Rubéola, Caxumba);

Tetraviral (Sarampo, Rubéola, Caxumba, Varicela);

DTP (tríplice bacteriana);

Varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano).

Confira os postos de vacinação em BH por regional no portal da PBH.

Expectativa de cobertura da PBH

De acordo com a Prefeitura da BH, a capital tem 105 mil crianças de 1 a 4 anos que devem se vacinar contra a poliomielite. A vacina é aplicada em 3 doses: 2, 4 e 6 meses, além de 2 reforços: aos 15 meses e aos 4 anos. A meta de cobertura recomendada pelo Ministério da Saúde para as 3 vacinas é de 90%.

Por causa da pandemia da COVID-19, a cobertura vacinal contra a poliomielite e outras doenças das outras vacinas caiu consideravelmente nos últimos dois anos.



Os dados sobre a imunização contra a polio em criaças de até 1 ano na capital, indicam a cobertura de 62,9% do público alvo. Em 2021, a cobertura foi de 78,8%, e em 2020 de 92,1%.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) orienta que os responsáveis levem as crianças com o cartão de vacinação para a conferência de doses já aplicadas e das que estão em falta. Crianças acima de 2 anos devem usar máscaras de proteção.

Serviço

Público alvo: Para a vacinação contra a poliomielite, crianças de 1 a 4 anos; para as demais vacinas, crianças e adolescentes de 0 a 14 anos.

Local: Centros de Saúde de Belo Horizonte, confira os endereços no portal da PBH.

Horário: Segunda à sexta-feira, de 07h às 19h.

