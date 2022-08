Poliomielite: vacinação em BH começa nesta segunda-feira (8/8)

Conforme comunicado da PBH, emitido nesta tarde, “o objetivo é atualizar a caderneta de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos e imunizar contra a poliomielite todo o público de 1 a 4 anos – mesmo aqueles que já estiverem com o cartão em dia”.



A prefeitura também orienta que “os responsáveis levem a caderneta de vacinação para a conferência das doses aplicadas e atualização da situação vacinal”.



Para entrar nas unidades de saúde será obrigatório o uso de máscaras, exceto para crianças que tenham no máximo dois anos.

Adesão do público

No fim de fevereiro deste ano, o Estado de Minas mostrou que a pandemia da COVID-19 diminuiu a cobertura vacinal de outras vacinas . Até então, Minas Gerais havia registrado cobertura vacinal contra a poliomielite de 73,7%, para menores de um ano, de 66,38% para crianças de 15 meses de idade e de 59,67% para crianças com 4 anos de idade.

Ao lançar campanha nacional, o Ministério da Saúde alerta que a cobertura vacinal da poliomielite em todo o país vem apresentando resultados abaixo da meta de 95% desde 2016. O objetivo do governo federal é alcançar a adesão ideal para a vacina contra a poliomielite na faixa etária de 1 a menores de 5 anos, além de reduzir o número de não vacinados de crianças e adolescentes menores de 15 anos.

Ainda segundo o órgão de saúde, as vacinas contra o novo coronavírus poderão ser administradas de maneira simultânea com as demais do calendário nacional – ou com qualquer intervalo – na população a partir de três anos de idade.

Vacinas contempladas no calendário nacional

Conforme o Ministério da Saúde serão aplicadas, além da vacina contra a poliomielite, os seguintes imunizantes: Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre amarela, Tríplice viral (Sarampo, Rubéola, Caxumba), Tetraviral (Sarampo, Rubéola, Caxumba, Varicela), DTP (tríplice bacteriana), Varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano).





Para os adolescentes estarão disponíveis as vacinas HPV, dT (dupla adulto), Febre amarela, Tríplice viral, Hepatite B, dTpa e Meningocócica ACWY (conjugada).

O que é a poliomielite?

Conforme explica o Ministério da Saúde, a poliomielite, também chamada de pólio ou paralisia infantil, “é uma doença contagiosa aguda causada pelo poliovírus, que pode infectar crianças e adultos por meio do contato direto com fezes ou com secreções eliminadas pela boca das pessoas doentes e provocar ou não paralisia”.

Nos casos mais graves acontecem as paralisias musculares, e os membros inferiores são os mais atingidos. Logo, a vacinação é a única forma de prevenção da doença. No Brasil, o último caso de infecção pelo poliovírus selvagem ocorreu em 1989, na cidade de Souza (PB).

A maioria das pessoas infectadas não fica doente e não manifesta sintomas. Porém, quando eles ocorrem, o infectado pode, de forma mais frequente, apresentar: febre, mal-estar, dor de cabeça, dor de garganta e no corpo, vômitos, diarreia, constipação (prisão de ventre), espasmos, rigidez na nuca e meningite.