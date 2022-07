Pais apontam dificuldades para vacinação dos filhos de 4 anos em BH

Marco Machado enfrentou dificuldades para que o filho Demitri fosse vacinado (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)



De acordo com alguns pais, profissionais da saúde teriam dito que “ainda não tinham ordens para vacinar”. A vacinação do público de quatro anos, contra COVID-19, começou com problemas em BH. Após o anúncio nessa terça-feira (26/7) pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), convocando essa faixa etária a se vacinar, pais e responsáveis encontraram dificuldades para imunizar as crianças na manhã desta quarta (27/7).De acordo com alguns pais, profissionais da saúde teriam dito que “ainda não tinham ordens para vacinar”.









Segundo ele, os funcionários do centro de saúde afirmavam que só podiam vacinar crianças de quatro anos que fossem imunossuprimidas.





“Com a negativa da vacinação, alguns pais desistiram e foram embora, mas eu insisti. Liguei para a Secretaria de Saúde, informei que estava no posto correto e assim consegui a liberação para vacinar”, conta.





A família aguardava o momento de poder proteger o garoto. “Estávamos ansiosos para poder vacinar o Demitri. Eu e minha esposa já nos vacinamos, e acompanhamos as reuniões da Anvisa. Ficamos muito felizes quando ocorreu a liberação da vacina para a faixa etária de quatro anos”, finaliza.



Insatisfação



Giselle acompanhava o site da PBH diariamente para saber quando o filho Augusto, de quatro anos, poderia ser vacinado contra a COVID (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) “Foi uma desorganização enorme”, conta a arquivista Giselle Costa, de 41 anos, outra que teve dificuldades para vacinar o filho Augusto, de quatro anos. Eles só conseguiram a vacina após diversas ligações na Central 156 de BH e na Ouvidoria da Saúde, 50 minutos depois de chegar no posto de saúde.





“Eu olhava o site da Prefeitura todos os dias para ver as atualizações de convocados. Desde o início temos a intenção de vacinar o meu filho, de protegê-lo. Eu e meu marido já recebemos as quatro doses de vacina”, relata.



Convocação



A convocação desta quarta-feira é para crianças de quatro anos nascidas de agosto a dezembro de 2017. Segundo a Prefeitura da capital, a expectativa é de 12,5 mil pessoas nesta faixa etária. Todas serão imunizadas com doses de CoronaVac remanescentes em Belo Horizonte.





Para se vacinar, basta que as crianças estejam acompanhadas dos pais ou responsáveis, e é necessário apresentar documento com foto, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina.





Cronograma da semana





As ações de repescagem continuam em Belo Horizonte, com a vacinação de todos os públicos já convocados. Podem se vacinar todas as pessoas acima de quatro anos com a primeira dose, maiores de cinco anos com a segunda dose.





A terceira aplicação é destinada a maiores de 12 anos, enquanto o segundo reforço, ou quarta dose, está sendo aplicada em pessoas acima de 40 anos ou trabalhadores da saúde com mais de 18 anos.





Crianças de três e quatro anos que sejam imunossuprimidas também se vacinam com a primeira dose.





A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde para esclarecimentos sobre as dificuldades de vacinação do público de quatro anos, mas ainda não teve retorno.



