PBH convoca todas as crianças de 4 anos para vacinação contra COVID-19

A Prefeitura de Belo Horizonte estima que pelo menos 13 mil crianças estejam dentro dessa faixa etária (foto: Rodrigo Clemente/PBH/Reprodução)

A partir da próxima segunda-feira (1º/8) todas as crianças de 4 anos residentes em Belo Horizonte poderão se vacinar contra a COVID-19. A Prefeitura de BH estima que pelo menos 13 mil crianças estejam dentro dessa faixa etária.

A vacina será da Coronavac, com doses recebidas nas últimas semanas. As crianças de 3 a 4 anos com imunossupressão, já convocadas, também podem se vacinar. Crianças de 4 anos imunossuprimidas nascidas de agosto a dezembro de 2017 também podem comparecer aos postos de vacinação.

Para se vacinar, as crianças devem comparecer aos postos de vacinação acompanhadas dos pais ou resposável - com o termo de autorização assinado e impresso - munidos de documento de identidade com foto, comprovante da comorbidade (caso esteja neste grupo), CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina.

A vacinação das crianças é realizada apenas nos centros de saúde. Confira os locais de vacinação:

Funcionamento: Segunda a sexta, das 8h às 17h.

REGIONAL BARREIRO

Centro de Saúde Bairro das Indústrias: Rua Maria de Lourdes Manso, 80- Bairro das Indústrias

Centro de Saúde Barreiro de Cima : Pç. Modestino Sales Barbosa, 100 - Flávio Marques Lisboa

Centro de Saúde Bonsucesso: Rua Dr. Cristiano Resende, 1.875- Bonsucesso

Centro de Saúde Carlos Renato Dias: Rua José Gonçalves, 375- Barreiro

Centro de Saúde Mangueiras: Rua Chafariz, 4 - Independência

Centro de Saúde Pilar - Olhos D'Água: Rua São Pedro da Aldeia, 55- Pilar

Centro de Saúde Regina: Rua Aristolino Basílio de Oliveira, 467- Regina

Centro de Saúde Santa Cecília: Rua Paulo Duarte, 280- Santa Cecília

Centro de Saúde Vale do Jatobá: Rua Domício Gabriel de Vasconcelos, 100 - Vale do Jatobá

Centro de Saúde Vila Cemig: Rua Coletivo, 68- Vila Cemig

Centro de Saúde Vila Pinho: Rua Otaviano de Carvalho, 174 - Vila Pinho

REGIONAL CENTRO-SUL

Centro de Saúde Cafezal: Rua Bela Vista, 30- Vila Cafezal

Centro de Saúde Carlos Chagas: Avenida Francisco Sales, 1.715- Santa Efigênia

Centro de Saúde Conjunto Santa Maria : Rua Pastor Benjamim Maia, 57 - Luxemburgo

Centro de Saúde Nossa Senhora de Fátima - Rua Corinto, 450- Serra

Centro de Saúde Padre Tarcísio: Rua Coronel Jorge Davis, 500- São Lucas

Centro de Saúde Santa Lúcia: Rua Murilo Moraes de Andrade, 125 - Santa Lúcia

Centro de Saúde São Miguel Arcanjo: Rua Nossa Senhora de Fátima, 2.240 - Fazendinha

Centro de Saúde Santa Rita de Cássia: Rua Cristina, 961- São Pedro

REGIONAL LESTE

Centro de Saúde Alto Vera Cruz: Rua General Osório , 959- Alto Vera Cruz

Centro de Saúde Granja de Freitas: Rua São Vicente, 405 - Granja de Freitas

Centro de Saúde Horto: R. Anhanguera, 224 - Santa Tereza

Centro de Saúde Mariano de Abreu: Rua Barreiro, 1.007- Casa Branca

Centro de Saúde Novo Horizonte Rua Pedro Alexandrino de Mendonça, 12 - Taquaril

Centro de Saúde Pompeia: Rua Leopoldo Gomes, 440 - Pompeia

Centro de Saúde Santa Inês: Rua Itumirim, 50 - Santa Inês

Centro de Saúde São Geraldo: Avenida Itaituba, 318- São Geraldo

Centro de Saúde Taquaril: Rua Desembargador Bráulio, 2.200 - Taquaril

Centro de Saúde Vera Cruz: Praça Pedro Lessa, 36- Vera Cruz

REGIONAL NORDESTE

Centro de Saúde Capitão Eduardo: Rua Ângela Benareges, 10 - Capitão Eduardo

Centro de Saúde Cidade Ozanan : Rua Doutor Furtado de Menezes, 610 - Ipiranga

Centro de Saúde Goiânia: Rua Pomba, 677- Goiânia

Centro de Saúde Leopoldo Chrisostomo de Castro: Rua Leôncio Chagas, 157 - União

Centro de Saúde Marivanda Baleeiro: Rua Três mil e Setenta e Quatro, 555 - Paulo Vl

Centro de Saúde Nazaré: Rua Cruz de Malta, 73- Nazaré

Centro de Saúde Padre Fernando de Melo: Rua Conceição Vidigal Paulucci, 150 - Palmares

Centro de Saúde Ribeiro de Abreu: Rua Dianópolis, 180- Ribeiro de Abreu

Centro de Saúde São Gabriel: Rua Ilha de Malta, 353 - São Gabriel

Centro de Saúde São Paulo: Rua Aiuruoca, 455- São Paulo

Anexo do Centro de Saúde Vila Maria / João Vital: Avenida do Sociais, 305 - Jardim Vitória

REGIONAL NOROESTE

Centro de Saúde Califórnia: Avenida das Castanholas, 277 - Conjunto Califórnia

Centro Poliesportivo Dom Bosco: Rua Tabapuam 514 - Dom Bosco

Centro de Saúde Dom Cabral: Praça da Comunidade, 50 - Dom Cabral

Centro de Saúde Ermelinda: Rua Paes de Abreu, 114 - Ermelinda

Centro de Saúde Glória : Rua Eneida, 955 - Glória

Anexo do Centro de Saúde Padre Eustáquio: Rua Aquidabam, 1.026 - Padre Eustáquio

Centro de Saúde Santos Anjos: Rua Miosótis, 15 - Santo André

Centro de Saúde São Cristóvão: Rua Itapecerica, 555 - Lagoinha

REGIONAL NORTE

Centro de Saúde Campo Alegre: Rua Osório Duque Estrada 491 - Campo Alegre

Centro de Saúde Floramar: Rua Igaraúnas, 15 - Floramar

Centro de Saúde Guarani: Rua Pacaembu, 160 - Guarani

Centro de Saúde Jaqueline: Rua Agenor de Paula Estrela, 1.110 - Jaqueline

Centro de Saúde Jardim Felicidade: Rua Vinte e Oito, 32 - Jardim Felicidade

Centro de Saúde MG20: Rua Padre Argemiro Moreira, 11.900 - Maria Teresa

Centro de Saúde Novo Aarão Reis : Avenida Detetive Eduardo Fernandes, 200 - Novo Aarão Reis

Centro de Saúde Primeiro de Maio: Rua Volts, 81- Primeiro de Maio

Centro de Saúde São Tomás: Rua Santa Rosa, 54- São Tomás

Centro de Saúde Zilah Sposito: Rua Coquilho, 85- Jaqueline

REGIONAL OESTE

Centro de Saúde Amilcar Vianna Martins: Rua Nelson de Senna, 90 - Cinquentenário

Centro de Saúde Cabana: Rua Centro Social, 536- Cabana

Centro de Saúde Cícero Ildefonso: Rua Aguanil, 238- Vista Alegre

Centro de Saúde Havaí: Rua Paulo Diniz Carneiro, 742- Havaí

Centro de Saúde Noraldino de Lima: Av. Amazonas, 4.373- Nova Suiça

Centro de Saúde Palmeiras: Av. Dom João VI 1.821- Palmeiras

Centro de Saúde Santa Maria: Rua das Pérolas, 123- Santa Maria

Centro de Saúde São Jorge: Rua Oscar Trompowsky, 1.698- Nova Granada

Centro de Saúde Ventosa: Rua Corcovado, 1.522- Jardim América

Centro de Saúde Vila Imperial: Rua Guilherme Pinto da Fonseca, 350- Madre Gertrudes

Centro de Saúde Vista Alegre: Rua Sêneca, 9 - Nova Cintra

REGIONAL PAMPULHA

Centro de Saúde Confisco : Rua Policarpo de Magalhães Viotti, 261, esquina com a Av. Clóvis Salgado, 710- Bandeirantes

Centro de Saúde Itamarati: Rua Anita Blumberg, 63- Paquetá

Centro de Saúde Ouro Preto: Rua Jonas Jean, 77- Ouro Preto

Centro de Saúde Padre Tiago: Avenida João XXIII, 1.233 - Alípio de Melo

Centro de Saúde Santa Rosa: Avenida Bueno Siqueira, 100 -Universitário

Centro de Saúde Santa Terezinha: Rua Senador Virgílio Távora, 157-Santa Terezinha

Centro de Saúde São Francisco: Rua Viana do Castelo, 485 - São Francisco

REGIONAL VENDA NOVA

Centro de Saúde Céu Azul: Rua Alice Marques, 187- Céu Azul

Centro de Saúde Copacabana: Rua Inglaterra, 940 - Copacabana

Centro de Saúde Jardim Europa: Rua Edimburgo, 140 - Jardim Europa

Centro de Saúde Mantiqueira: Rua César Salles Barbosa, 600 - Mantiqueira

Centro de Saúde Paraúna: Rua João Ferreira da Silva, 248 - Mantiqueira

Centro de Saúde Rio Branco: Rua Crisanto Muniz, 120- Rio Branco

Centro de Saúde Santa Mônica: Rua dos Zapotecas, 98 - Santa Mônica

Centro de Saúde Santo Antônio: Rua Irineu Pinto, 255 - São João Batista

Centro de Saúde Serra Verde: Rua Guido Leão, Praça Fabrício Soares da Silva, 10- Serra Verde

