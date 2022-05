Gripe e Sarampo: vacinação está abaixo do esperado em BH

A aplicação dos dois imunizantes de forma concomitante é segura e não há necessidade de aguardar nenhum intervalo (foto: PBH)

O processo de imunização contra a gripe e contra o sarampo em Belo Horizonte, até o momento, tem pouca adesão do público convocado. A vacinação contra a gripe atingiu 18,7% e a do sarampo 15,4%, segundo o município. O Ministério da Saúde recomenda que pelo menos 90% do grupo convocado para gripe seja vacinado e 95% para sarampo.

Na capital, as campanhas serão realizadas até 3 de junho. A aplicação dos dois imunizantes de forma concomitante é segura e não há necessidade de aguardar nenhum intervalo. Apenas no último sábado, dia D de vacinação, foram aplicadas 32 mil doses dos dois imunizantes, sendo 19.027 contra a gripe e 12.992 contra o sarampo.

Gripe

No início desta semana, a PBH iniciou mais uma etapa da Campanha de Vacinação contra a Gripe, ampliando o público alvo. Agora podem ser vacinados as gestantes e puérperas; povos indígenas; professores; pessoas com comorbidades e com deficiência permanente; forças de segurança, salvamento e armadas e caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo e rodoviário de passageiros urbano e de longo curso.

Os profissionais convocados para receber a vacina nesta nova etapa deverão apresentar documento que comprove a função exercida. Aqueles com comorbidades e deficiência permanente também deverão apresentar um laudo médico ou exame para atestar a condição. As puérperas deverão apresentar a certidão de nascimento, cartão da gestante ou documento expedido pelo hospital onde ocorreu o parto.

Além desse novo público convocado, a vacina continuará disponível para os idosos de 60 anos e mais, trabalhadores da saúde e crianças a partir de 6 meses até 5 anos incompletos.

A vacinação contra a gripe na capital ocorre nas unidades de saúde, postos extras e pontos de drive-thru, além das drogarias Araújo e Droga Clara para os idosos.

Sarampo

A PBH já convocou todos os grupos definidos pelo Ministério da Saúde como prioritários para receber a vacina contra o sarampo, sendo as crianças de 6 meses a 5 anos incompletos e todos os trabalhadores da saúde. A vacinação é realizada nos 152 centros de saúde da capital. Os endereços das unidades de saúde, os horários de funcionamento de cada uma delas, podem ser verificados neste link.

Com informações da Prefeitura de Belo Horizonte