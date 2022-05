Homem é preso sob suspeita de estuprar menino em piscina de bolinhas

Após ser ouvido pelo delegado de plantão da Polícia Civil de Uberaba, suspeito de estuprar adolescente de 12 anos foi encaminhado para a Penitenciária Professor Aloisio Inácio de Oliveira (foto: PMMG/Divulgação)

Um homem de 61 anos foi preso nessa terça-feira (3/5) pela Polícia Militar acusado de estuprar um menino de 12 anos em uma piscina de bolinhas, localizada no parque de diversões da ExpoZebu 2022, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O suspeito negou o crime, mas acabou encaminhado para o presídio local.





De acordo com a PM, uma testemunha gravou um vídeo conversando com o adolescente, que relatou ter recebido uma proposta de R$ 50 para praticar sexo oral e sexo anal com ele. O menino teria sido o ativo na suposta relação.









Conforme o registro policial, no vídeo repassado pela testemunha é possível verificar o suspeito aguardando a chegada do menino, que é acompanhado por um outro indivíduo não identificado até o interior do brinquedo às 00h23 desta terça-feira.

Suspeito nega o crime, mas menino confirma

O suspeito disse aos militares que realmente deixou o menino dormir na piscina de bolinhas, tendo em vista que iria arrumar um serviço para ele no parque. Contudo, ele negou ter abusado sexualmente da criança.

Por sua vez, o menino confirmou ter sido vítima do crime e foi levado para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), onde passaria por exames médicos e receberia assistência social do Conselho Tutelar.





Posicionamento da Polícia Civil

Por meio de nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que ratificou a prisão em flagrante do suspeito pelo crime de estupro de vulnerável.





“Após a finalização dos trabalhos da polícia judiciária, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça”.

“A investigação do suposto crime prossegue, sob sigilo, na Delegacia de Orientação e Proteção à Família, em Uberaba, para a completa elucidação dos fatos”.