Polícia prende homem investigado por estupro de sobrinha de 13 anos

Polícia Civil prendeu homem suspeito de estuprar sobrinha de 13 anos em Sabará, na Região Metropolitana de BH (foto: PCMG/Divulgação)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou nesta terça-feira (3/5) que prendeu um homem investigado por estupro de vulnerável, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima do crime é uma adolescente de 13 anos, sobrinha do suspeito.Embora o caso tenha sido divulgado hoje pela PCMG, o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça foi cumprido nessa segunda-feira (2/5).Conforme a Polícia Civil, o crime aconteceu em 27 de março deste ano, quando a mãe flagrou o momento em que o investigado abusava da filha. As autoridades não deram detalhes sobre a dinâmica dos fatos.“Posteriormente, a mulher ficou sabendo que os abusos vinham ocorrendo há cerca de um ano, tendo se repetido diversas vezes. O homem então alegou que mantinha um 'romance secreto' com a adolescente”, informou a PCMG, via assessoria.As investigações e a prisão foram realizadas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), em Sabará.O acusado, que não teve a idade divulgada pela Polícia, foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.