Suspeito de estuprar enteadas de 10 e 12 anos é preso em Minas

A PC de Itapagipe suspeita da participação de outras pessoas no crime (foto: PCMG/Divulgação) A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), através da Delegacia de Itapagipe, no Triângulo Mineiro, prendeu nessa quarta-feira (13/4) um homem suspeito de estuprar as enteadas de 10 e 12 anos. Contra ele, investigado pelo crime de estupro de vulnerável, havia um mandado de prisão temporária em aberto.

“As vítimas eram ameaçadas com o intuito de não dar publicidade aos fatos”, complementou o delegado, que ainda destacou que as investigações prosseguem com esforços direcionados na responsabilização e/ou participação de outros envolvidos no crime.

O crime de estupro contra vulnerável está previsto no artigo 217-A do Código Penal. O texto veda a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, sob pena de reclusão em regime fechado de 8 a 15 anos.