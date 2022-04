Publicitária de BH oferece R$ 500 de recompensa para quem encontrar pombo

Brena está espalhando cartazes na região onde Anjo sumiu, no Bairro Sagrada Família (foto: Redes Sociais/Reprodução)





A publicitária Brena Braz está movimentando as redes sociais para achar o pombo de estimação chamado Anjo. O animal escapou da gaiola onde estava, no Bairro Sagrada Família, em Belo Horizonte, no último domingo (10/04).









Segundo a publicitária, Anjo tem a ponta de uma das asas branca e é possível reconhecê-lo dessa forma. Além disso, o animal não enxerga muito bem, mas não perdeu a capacidade de voar. Esta é a primeira vez que o pombo foge.





Quem tiver notícias do animal pode entrar em contato com Brena pelo número (31) 99795-9955.