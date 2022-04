Distribuição de peixes no Bairro Bonfim é cancelada pela terceira vez

A tradicional distribuição de peixes não será realizada nesta Sexta-feira da Paixão (15), no Bairro Bonfim, na Região Noroeste de Belo Horizonte, pelo terceiro ano consecutivo. A ação foi cancelada para evitar aglomerações por conta da COVID-19.

Nos anos anteriores, o local já reuniu cerca de três mil pessoas. Mesmo sem realizar as doações do pescado, a peixaria Teixeira do Peixe ficará aberta até às 13h desta sexta-feira (15/04).