Carro e carreta batem de frente e duas pessoas morrem no Norte de Minas

Depois da batida, carro de passeio foi parar fora da estrada (foto: CBMMG)





Duas pessoas morreram em um acidente, no final da noite de quarta-feira (13/3), na BR-251, próximo a Montes Claros, no Norte do estado, quando uma carreta e um veículo de passeio, um sedan Corsa, bateram de frente. As vítimas eram passageiras do carro de passeio.





Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal e Corpo de Bombeiros, os veículos trafegavam em sentidos opostos entre as cidades de Francisco Sá para Montes Claros. O Corsa teria passado para a contramão, e com a violência do choque, a frente do caminhão ficou parcialmente destruída.





No veículo de passeio estavam cinco pessoas. Além das duas vítimas, outro passageiro foi socorrido em estado grave e encaminhado para um hospital de Montes Claros. As outras duas vítimas sofreram traumatismos leves.





O motorista do veículo de passeio ficou preso às ferragens e foi retirado pela equipe do Corpo de Bombeiros. O motorista da carreta nada sofreu.