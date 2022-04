Homem é indiciado, 9 anos depois, por estupro do filho da ex, de 11 anos

Investigações do caso foram concluídas na quinta-feira (28/4) e o inquérito remetido à Justiça (foto: PCMG/Divulgação - Imagem ilustrativa)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) remeteu à Justiça o inquérito com o indiciamento de um homem investigado por estupro de vulnerável contra o filho da ex-namorada, em Carmo do Rio Claro, no Sul do estado.

Conforme as investigações, concluídas na quinta-feira (28/4), o suspeito, atualmente com 59 anos, teria praticado os abusos em 2013, quando a vítima tinha apenas 11 anos.

“As investigações iniciaram após ofício encaminhado pelo Conselho Tutelar da cidade, acompanhado de relatório da psicóloga do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), em que o menino revelou ter sofrido violência sexual por parte do suspeito”, informa a Polícia Civil mineira.

“A vítima, atualmente com 21 anos, contou que os abusos consistiam em toques íntimos e demais atos libidinosos, sem penetração ou vestígios. Ainda segundo o jovem, ele demorou a falar sobre o ocorrido porque era ameaçado pelo investigado”, acrescenta a PCMG.

Por um lado, a PCMG cita o Creas e usa a palavra “menino”, sugerindo, possivelmente, que o referido relato tenha sido dado ainda na infância. Em seguida, a assessoria da instituição policial cita a idade atual da vítima – o que, pelo modo como o texto foi escrito, também sugere que, aos 21 anos, ele tenha dado algum depoimento, revelando, inclusive, os motivos pelos quais “demorou a falar”.

Logo, as autoridades não explicaram quando, exatamente, a polícia tomou conhecimento do crime e as investigações foram iniciadas.

Por fim, a Polícia Civil diz que a mãe da vítima disse ter notado, à época dos fatos, uma mudança no comportamento do filho, que não aceitava o relacionamento dela. “A mulher ainda informou que o suspeito costumava presentear a vítima com itens caros, sem motivo aparente”, explica.

Outros crimes sexuais

O suspeito, que já ficou preso durante nove anos por um estupro, negou a violência sexual contra o filho da ex-namorada.

Em 2021, conforme a polícia, o investigado foi indiciado pelo estupro de vulnerável de outra criança, também em Carmo do Rio Claro.