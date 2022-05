Menina de 6 anos é estuprada por amigo do pai e apanha da própria mãe

Polícia Civil investiga o caso de uma garota de 6 anos que foi estuprada por um homem de 61 e ainda apanhou da própria mãe em Guaranésia, no Sul de Minas (foto: cidadesdomeubrasil.com.br)

A Polícia Civil investiga o caso de uma menina de 6 anos que foi estuprada por um homem de 61 e ainda apanhou da própria mãe. O episódio aconteceu nessa quarta-feira (4/5), em Guaranésia, cidade de 19 ml habitantes no Sudoeste de Minas Gerais.





Profissionais do Centro Educacional e Social de Guaranésia (CESG) acionaram o Conselho Tutelar para relatar o que a criança contou. Ela chegou atrasada à escola e começou a chorar e reclamar de dor.









O abuso mais recente foi de um homem de 61 anos, amigo do pai dela, que se dirigiu até o quarto e começou a tocá-la nas partes íntimas.





O suspeito obrigou a criança a fazer sexo oral e a ameaçou de morte caso contasse a alguém. A mãe flagrou a cena, bateu na filha e pediu para que o autor fosse embora.



Ruptura de hímen





Acompanhada por uma conselheira tutelar, a menina deu entrada em uma unidade hospitalar da região e teve a ruptura do hímen constatada por uma médica, que acionou a Polícia Militar.



Posteriormente, seguiu para o Instituto Médico Legal (IML) de Alfenas para a realização de exames complementares.



Em nota, a Polícia Civil de Guaranésia informou que os trabalhos periciais foram concluídos e outros detalhes da ocorrência serão repassados em “momento oportuno”.



“A respeito do caso, o Inquérito Policial foi instaurado, os trabalhos periciais já foram concluídos e a investigação segue em andamento. Novas informações do caso serão divulgadas em momento oportuno”.