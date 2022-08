Incêndio em subestação da Cemig deixa bairros de BH sem luz; veja vídeo

Um incêndio na subestação Sion da Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), na rua Bolívia, no Bairro São Pedro, deixa bairros da Região Centro-Sul de BH sem luz nesta segunda-feira (8).

De acordo com o capitão Fabrício Dalfior, a princípio, o incêndio começou na sala de controle da subestação.

O incêndio está sendo controlado e não há vítimas. (foto: CBMMG/Divulgação)

Os bairros Sion, Santa Lúcia, São Pedro, Santo Antônio, Luxembrugo,Mangabeiras, Cruzeiro e Belvedere estão sem energia elétrica até que o problema seja resolvido. Em nota, a CEMIG informou que a companhia está realizando manobras de transferência de carga para restabelecer a energia no menor tempo possível.

Há muita fumaça no entorno do prédio e não há vítimas.





O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) está no local com dificuldade para conter as chamas que estão muito altas. Nove viaturas foram empenhadas para atender a ocorrência, com 20 militares e já foram usados 10 mil litros de água.

Devido ao incêndio na subestação da CEMIG, a Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais informou o Ponteio Lar Shopping está sem energia e suspendeu os atendimentos até que a energia seja normalizada.



Por meio da assesoria, a CEMIG informou que está apurando o caso.





*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais