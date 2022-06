Bombeiros salvam homem que incendiou a própria casa em Conselheiro Lafaiete

Bombeiros em ação no resgate da vítima e combate às chamas

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) resgatou um homem de 29 anos de uma casa em chamas, por volta das 5h da manhã desta segunda-feira (20/6), em Conselheiro Lafaiete, cidade localizada na região central de Minas Gerais. De acordo com a própria vítima e com testemunhas, ele próprio foi o responsável por causar incêndio, numa tentativa de suicídio.

Ação dos Bombeiros

Assim que chegou ao local com duas equipes, uma de salvamento e outra de combate a incêndio, logo após acionamento, os bombeiros estudaram a situação e verificaram que havia uma pessoa dentro da casa.

A equipe de salvamento então deu prioridade na retirada da vítima, entrando de forma forçada e resgatando-o. O jovem não apresentava ferimentos, mas estava bastante debilitado, por causa da inalação de fumaça.

Após a retirada do homem, uma unidade de resgate foi acionada para transportar a vítima para a Policlínica Municipal. As chamas foram controladas após 30 minutos de trabalho. Em seguida, os militares fizeram o rescaldo, para evitar que houvesse reignição, que é nova ignição de incêndio já combatido e extinto, que dá-se devido à brasas e focos escondidos não encontrados no rescaldo.

CVV

O CVV – Centro de Valorização da Vida realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, email e chat 24 horas todos os dias. Para entrar em contato, basta ligar 188 ou acessar o site https://www.cvv.org.br, que possui chat, endereço de e-mail e também visita domiciliar, que foi suspensa durante a pandemia.

O site do CVV fala sobre o suicídio:

O suicídio é considerado pelo Ministério da Saúde como um problema de saúde pública, tirando a vida de uma pessoa por hora no Brasil, mesmo período no qual outras três tentaram se matar sem sucesso.

Trata-se de um problema que se pode prevenir na grande maioria das vezes e esse é um dos maiores esforços do CVV. O estudo e a discussão do tema suicídio é uma das formas mais eficientes de se promover a prevenção, pois esta só é possível quando a população, os profissionais da saúde, os jornalistas e governantes têm informações suficientes para conduzir as medidas adequadas e ao seu alcance nessa frente.

O CVV assumiu como tarefa, desde a sua criação, estimular essa discussão, ação esta que passou a merecer mais empenho nesses últimos anos.