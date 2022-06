Operação policial termina com um suspeito morto em Conselheiro Lafaiete

Perícia recolheu arma utilizada pelo suspeito (foto: PMMG/Divulgação)

Uma operação policial conjunta entre as Polícias Civil e Militar de Conselheiro Lafaiete, na região Central de Minas Gerais, terminou com um suspeito morto na tarde dessa terça-feira (14/6). De acordo com o 31º Batalhão da PMMG, o homem foi alvejado quando, em movimento de fuga, sacou uma arma, apontando-a para os policiais.