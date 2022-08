Fuga dos debates: saibam o que Lula e Bolsonaro tanto têm para esconder

(foto: Marcelo Jaboo/Pexels)

Tenho insistido aqui neste espaço, com frequência até exagerada e aborrecida, que há muito mais semelhanças que diferenças entre Lula da Silva, o meliante de São Bernardo, e Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto.





Ambos são populistas, autocratas, rasteiros, ignorantes, arrogantes, despreparados, desonestos, egoístas, possuem filhos enroscados com a Justiça - além deles próprios -, pioraram o País etc., etc., etc…









Folha, Globo, Estadão, Valor, UOL e G1 ficaram a ver navios, e por falta de confirmação dos dois principais candidatos à Presidência da República, cancelaram o debate que ocorreria no próximo dia 10.





Mas, afinal, por que diabos o líder do petrolão e o patriarca do clã das rachadinhas fogem dos debates como o Coisa Ruim foge da cruz? Bem, a resposta é muito simples e mora, como se diz por aí, nos detalhes.





Lula e Bolsonaro têm pouco a contar e muito a esconder. Como não têm plano de governo e não fazem a menor ideia de como tirar o Brasil do fundo do fundo do poço em que nos meteram, preferem se esconder.





Como não têm respostas objetivas e producentes, para mensalão, corrupção no MEC (Ministério da Educação), Dilma Rousseff, Queiroz, ditaduras e ditadores, golpe de Estado e outras mazelas mais, preferem se esconder.





Como não poderão passar o programa disputando quem é mais ladrão, ultrapassado, mentiroso, pior gestor, próximo do centrão e dezenas de outras péssimas qualidades, preferem, covardes que são, se esconder.





O chefão petista e o devoto da cloroquina não querem que vocês, leitores amigos, leitoras amigas, se lembrem do José Dirceu e do Valdemar Costa Neto, entendem? Não querem falar sobre inflação, desemprego, violência, Covid…





Ambos ganham mais falando apenas com seus devotos e fugindo de ambientes não controlados. Além disso, como precisam um do outro, é melhor não matar o peru na véspera e deixar o nocaute para os 50 do segundo tempo.





Filhos, sítios, mansões… Pastores, milicianos, tesoureiros… Viagra, prótese peniana, sindicatos… Milícias, MST, CUT… Talvez o único assunto que interessasse aos dois, fosse Sergio Moro. Poderiam demonizar à vontade o inimigo número 1.





Pessoalmente, tô me lixando para a ausência de debates. São aborrecidos e não acrescentam nada. Para que ouvir mais ofensas e mentiras, ou promessas que jamais serão cumpridas? Prefiro assistir à Netflix. Por mim, que se danem Lula e Bolsonaro.