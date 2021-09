Bolsonaro diz que aceitaria debater com Lula. Será mais ou menos assim

Imagine como seria um debate entre os dois candidatos à frente nas pesquisas para 2002 (foto: AFP / EVARISTO SA e AFP / Fabrice COFFRINI)

O debate será dividido em blocos. Primeiro, Bolsonaro, o verdugo do Planalto, ataca, e Lula, o meliante de São Bernardo, devolve. Em seguida, será a vez do pai dos Ronaldinhos dos negócios ofender, e o pai do senador das rachadinhas e da mansão de 14 milhões de reais, comprada por apenas 6 milhões (ahã), retrucar.





O último bloco será a hora de os picaretas se acertarem, e as mentiras, de lado a lado, serão mais fartas que burrice em meio a lulopetistas e bolsonaristas. Sente-se confortavelmente, mantenha doses generosas de Omeprazol à mão e acompanhe toda a baixaria:

PRIMEIRO BLOCO

Bolsonaro: Senhor Nove Dedos, o senhor é o líder do mensalão?









Bolsonaro: Mentira! Isso também é coisa do passado, talquei? E os seus filhos, que do jardim zoológico se tornaram empresários; vai dizer o quê?





Lula: Meus filhos são gênios. São uma espécie de Ronaldinho dos negócios. Agora, os seus moram em mansões milionárias, companheiro.





Bolsonaro: Porque são gênios do mercado de imóveis. Jogavam muito Banco Imobiliário na infância. Mas e o petrolão, aí?





Lula: Eu fui inocentado de todas as acusações injustas contra mim. Nada foi provado. Mas e o superfaturamento de 1.000% das vacinas? Você não tem vergonha, não?





Bolsonaro: Não compramos uma dose! Há três anos não existe corrupção no governo. E o senhor não foi inocentado. Apenas tornaram o juiz suspeito e o ladrão, não.





Lula: Então agora você está defendendo o canalha do Sergio Moro?





Bolsonaro: Bem, esse cara, isso aí, é melhor, vamos falar de economia, talquei? O senhor não privatizou nada e ainda por cima criou a TV Lula.





Lula: Ora, companheiro, deixe de achar que todo mundo é bobo. Você também não privatizou nada e ainda por cima surrupiou minha TV.

SEGUNDO BLOCO

Bolsonaro: Sua, não; do povo brasileiro! Por isso agora se chama BolsoTV. Eu sou o povo. O senhor só deixou herança maldita, uma bomba que explodiu no colo da Dilma.





Lula: Olha, companheiro, deixa eu te dizer uma coisa. Você explodiu a sua própria bomba no seu próprio colo, hehe. Mas mudando de assunto: e o Queiroz?





Bolsonaro: Quem? Ah! E o Zé Dirceu?





Lula: Me lembro do nome, mas não estou ligando à pessoa. Agora fale dos seus funcionários fantasmas, fale!





Bolsonaro: Não tem nada disso aí, não, talquei? Tudo invenção de comunista e da mídia de esquerda. Fale do sítio de Atibaia! Quero ver se tem coragem.





Lula: Eu tenho é coragem de falar sobre a cloroquina.





Bolsonaro: Salvou milhares de emas! E a 51?





Lula: E os Micheques?





Bolsonaro: E a cobertura do Guarujá?

BLOCO FINAL

Lula: Companheiro, e essa besteira de terceira via, hein?





Bolsonaro: Meu irmão, só gente safada, querem se aproveitar do nosso povo.





Lula: isso mesmo! Não querem dar o Bolsa Família dos meus pobres.





Bolsonaro: Seus, não! Nosso, pô! E agora é Renda Brasil. Fiz igual a você com o FH, troquei o nome. Mas eles, os almofadinhas da terceira via, chamam de esmola. Absurdo!





Lula: Mas companheiro, você chamava o Bolsa Família assim. E o Paulo Guedes, também. Agora mudou, é? Eleição vale tudo?





Bolsonaro: Vai recomeçar a baixaria, aí? Eu estava em um bom nível. Se é para apelar, então vamos lá: você dizia que taxaria os bancos, mas chamou o Meirelles, rá rá rá.





Lula: Muito melhor que chamar um Posto Ipiranga, né? Me ajuda aí! Mas não vamos brigar, companheiro, nosso inimigo quer nos desunir. Temos de estar juntos contra ele.





Bolsonaro: É verdade. Não querem nós dois no segundo turno. Imagine o desastre que seria. Perderíamos feio para qualquer um. Como ficaria nosso gado?





Lula: Sim. Pior: iriam governar sem nossos companheiros do centrão? Sem superfaturamento nem rachadinhas. Como é que a gente iria viver, pô? Essa inflação que você...





Bolsonaro: Peraí!! Não é rachadinha. É dízimo! O PT também cobra isso aí, talquei? E eu não faço caixa dois com esse dinheiro, apenas como gente e compro imóveis.





Lula: Nós nunca fizemos caixa dois. São doações de campanha não contabilizadas. Por falar nisso, em doação não contabilizada, como vai o véio da Havan?





Bolsonaro: Está ótimo! Nos ajudando muito. E o Emílio Odebrecht? Vai dar uma forcinha na eleição do ano que vem? Vamos precisar de dinheiro, aí, hein?





Lula: Mas com o fundão eleitoral que você vai aprovar, ninguém precisará de mais grana, né? E me fala outra coisa: como vai sua relação com o nosso STF?





Bolsonaro: Beleza! O vampirão deu um jeito lá com o careca. E com o Toffoli, Gilmar e Kassio eu me garanto. Ou você acha que só você tem canetas amigas?





Lula: Isso aí, companheiro. Você está no caminho certo. Nós estamos no caminho certo. E o povo não é bobo; abaixo a Rede Globo.





Bolsonaro: Não é só a Globo, não, talquei? A imprensa toda é contra mim. Eles são do PT, você sabe disso. Temos que nos unir contra eles!





Lula: Depois do debate a gente conversa e te falo sobre minhas ideias de controle da mídia.





Bolsonaro: Positivo. E eu quero te perguntar umas coisas sobre artigo 142.





FIM DO DEBATE!