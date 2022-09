Debate na Globo: e aí, Bolsonaro? 5 perguntas matadoras pra enterrar o mito

Bolsonaro foi moído no JN. Será outra vez no debate? (foto: Reprodução/TV Globo) Jair Bolsonaro, a quem “carinhosamente” apelidei Verdugo do Planalto, só não é recordista brasileiro de mentiras porque, à sua frente, cabeça a cabeça, ou melhor, nariz (de Pinóquio) a nariz, está Lula da Silva, o Meliante de São Bernardo , que, segundo levantamento recente da agência de checagem Data Kertzman (contém ironia!!) mente 700 vezes por dia.





Atenção: tal levantamento foi feito há alguns meses, e se refere aos 365 dias passados em 2021. Intuo, ou melhor, tenho a mais absoluta certeza de que, este ano, principalmente após o início oficial da campanha eleitoral - digo oficial, porque o chefão do petrolão e do mensalão está em campanha desde sempre - este número foi elevado à enésima potência.





1. Em poucas palavras, defina o caráter de Fabrício Queiroz, seu companheiro inseparável há mais de quatro décadas e operador confesso das rachadinhas de sua família; o senhor apoia a candidatura dele para deputado federal?





2. O senhor vive dizendo que não há corrupção em seu governo. O pastor e ex-ministro Milton Ribeiro foi preso por suspeita de corrupção no Ministério da Educação (MEC). Sua esposa, Michelle, a dos 90 mil reais em cheques, o defendeu com fervor. O senhor continua colocando a cara no fogo pelo ministro das bíblias e barras de ouro?





3. O senhor conhece mais alguém, além de si mesmo e de seus filhos e ex-esposas, que, trabalhando como servidores públicos, conseguiram comprar ou alugar mansões milionárias, muitas vezes pagando em dinheiro vivo, e/ou com a venda de panetones de chocolate, deixando de efetuar, parcialmente, transações bancárias, escapando assim dos órgãos de fiscalização e controle?





4. Ronald Paulo Alves Pereira, Adriano Magalhães da Nóbrega, Alan e Alex Rodrigues e João Batista Firmo Ferreira, este último, tio de sua esposa Michelle, são ou foram policiais militares, presos por envolvimento com tráfico de drogas, extorsão e assassinatos, além de fazerem parte de milícias armadas. Com todos estes o senhor e seus filhos têm ou tiveram proximidade, inclusive, condecorando alguns. A pergunta é: o senhor e sua família têm envolvimento direto ou indireto com as milícias do Rio?





5. De forma curta, rápida e objetiva, responda: depois que assumiu a Presidência da República, o senhor enriqueceu ou empobreceu? Seus filhos enriqueceram ou empobreceram? Suas ex-esposas enriqueceram ou empobreceram?





É uma pena que vocês não verão essas perguntas serem feitas, sabem por quê? Porque ou quem tem telhado de vidro não atira certas pedras , ou simplesmente porque as regras impostas pelas candidaturas impedem alguns, digamos, golpes abaixo da linha da cintura.