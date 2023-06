Erro de enfermagem leva à morte de bebê de 2 meses em Salvador

438

A denúncia foi feita por familiares do bebê, que afirmam que Samuel passou mal após leite ter sido injetado inadvertidamente em seu acesso central (foto: Reprodução/Arquivo Pessoal)



O bebê Samuel Ricardo Souza Bastos, de 2 meses, teria falecido devido a uma falha médica na Maternidade José Maria Magalhães Neto, situada no bairro do Pau Miúdo, em Salvador. A denúncia foi feita por familiares do bebê, que afirmam que Samuel passou mal após leite ter sido injetado inadvertidamente em seu acesso central na segunda-feira (19).



O suposto erro teria sido cometido por uma técnica de enfermagem. Samuel, que nasceu com uma cardiopatia, estava internado há um mês na maternidade, onde recebia medicamentos intravenosos e se alimentava por meio de sonda. O bebê havia passado por uma cirurgia no Hospital Ana Nery e estava se recuperando do procedimento na maternidade. A mãe de Samuel estava acompanhando o filho na unidade, mas teve que voltar para casa no domingo (18). Leia também: 'Ela queria ser mãe e professora', diz pai de adolescente morta em escola Foi quando ela recebeu uma ligação informando que seu filho estava em estado grave. Ao retornar à maternidade, a mãe de Samuel foi comunicada que uma técnica de enfermagem havia injetado alimentação por engano no acesso central do bebê.





A família foi informada ainda no domingo que a funcionária havia sido demitida. Na manhã de segunda-feira (19), um funcionário da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital vazou a notícia do falecimento de Samuel. O óbito foi posteriormente confirmado pela assistente social da unidade, após a família a procurar.