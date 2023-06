Ex-atleta Sandra Mathias indiciada por agressão a entregadores no Rio

438

Imagens mostram quando Sandra agrediu entregador usando coleira de cachorro (foto: Reprodução/ Redes Sociais)





A ex-atleta Sandra Mathias Correia de Sá, antiga atleta de vôlei, foi recentemente indiciada por lesão corporal, injúria e perseguição pela Polícia Civil do Rio, após ser flagrada agredindo entregadores em plena rua, em São Conrado.A ex-atleta foi vista golpeando os profissionais que aguardavam pedidos na base de uma plataforma de entregas na Estrada da Gávea. Testemunhas afirmam que Sandra insinuava que escaparia de qualquer punição devido a ligações familiares poderosas.





A ex-atleta alegava ser irmã de um delegado da Polícia Federal e prima do governador Cláudio Castro, de acordo com Max Ângelo dos Santos, um dos agredidos. Porém, o governo do RJ negou qualquer ligação familiar entre Castro e Sandra.









Relato de um dos entregadores, Max Ângelo dos Santos, sugere que Sandra usou a guia do cachorro dela para chicotear as vítimas. 'Parecia que ela estava chicoteando um escravo', disse ele.

O incidente ocorreu na Estrada da Gávea, em frente à base de uma plataforma de entrega. Sandra residia nas proximidades e, segundo relatos, já havia confrontado os profissionais antes por trafegarem na calçada. O momento do ataque ocorreu quando Sandra passeava com seu cachorro e decidiu atacar uma das entregadoras, Viviane Maria de Souza, mordendo sua perna. Viviane tentou fugir, e então Sandra se voltou para Max, agredindo-o com a guia da coleira do cachorro.