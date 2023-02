Ex-empresário acusa Mc Poze de agressão, e cantor rebate: 'Me roubou'

A agressão teria acontecido no aniversário de Poze, mas cantor alega que convidou o ex-empresário para ajudá-lo (foto: Reprodução/ TV Record / redes sociais/ MC Poze do Rodo)

O MC Poze do Rodo protagoniza mais uma polêmica na sua carreira. Na tarde desta quinta-feira (9/2), o ex-empresário do funkeiro, Renato Medeiros, concedeu uma entrevista ao programa ‘Balanço Geral RJ’, da TV Record, e acusou o cantor de tê-lo espancado.

Com o braço enfaixado e hematomas visíveis, o homem disse que Poze e seus amigos praticaram agressão e tortura. “Ele não foi só o mandante. Ele me bateu muito. Me deu paulada, muita paulada”, disse Renato.

Durante o programa, a gravadora de MC Poze do Rodo se manifestou, não afirmando nem negando a agressão, mas dizendo que o empresário tinha sido identificado como o autor do furto de uma joia do funkeiro

#BalançoGeralRJ ' Ex-empresário disse que foi agredido por Mc Poze pic.twitter.com/AoqEYdWc4u %u2014 Tino Junior (@tinojunior) February 9, 2023

Depois, o cantor usou as redes sociais para se pronunciar sobre o assunto. “O cara me roubou, eu tenho prova. E outra, o cara ‘mamadão’ discutiu com o menó [sic], porque o menó desconfiou dele, e os dois caíram na porrada. O cara foi para a rede social, foi para o Tino Júnior (apresentador do Balanço Geral) para falar vários bagulhos meus. Tudo forjado”, disse no story. No vídeo, Poze escreveu que a “justiça tarda mas não falha”, mas não informou se está processando ou não Renato.

Mc poze do rodo grava story esclarecendo a situação após seu ex empresário Renatinho o acusar de agressão. pic.twitter.com/5Z0rzW6WBD %u2014 @INSTA: FavelaCaiuNoFace (@FavelacaiunFc) February 9, 2023

Em seguida, o cantor mostrou uma troca de mensagens com o ex-empresário, afirmando que o tinha perdoado pelo roubo e o convidando para sua festa de aniversário. “Minha intenção com o cara sempre foi das melhores, só ajudar, como estão vendo aí. Eu mandei ele ‘brotar’ depois de tudo e ia ajudar, porque ele estava passando a necessidade”, justificou.

Outras polêmicas

Nascido na comunidade do Rodo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, MC Poze se envolveu com a criminalidade ainda na adolescência. Mas, por causa do funk, largou a vida do crime e se dedicou à música. Em 2019, o funkeiro viralizou com a música “Os coringas do Flamengo”, que virou hino da torcida rubro negra daquele ano.

Ainda em 2019, Poze foi preso por apologia ao crime, corrupção de menores e tráfico de drogas durante um de seus shows em Sorriso, no Mato Grosso. Em 2020 e 2021, o cantor foi colocado como procurado no Rio de Janeiro. Depois de sair da lista, um PM foi preso por estar planejando a morte do artista, junto com a milícia carioca.

Além disso, o funkeiro já teve apresentações canceladas por supostas ameaças de facções rivais e postou nas redes sociais que foi abordado duas vezes pela PM em um período de três horas.

Em 2022, Poze foi vítima de um assalto em sua casa, onde chegou a ser algemado e feito de refém, junto com sua família. Tempo depois, o cantor disse que o crime foi planejado por um amigo próximo.

No último mês de janeiro, o MC postou em seus stories que o seu cachorro comeu um cigarro de maconha, passou mal e precisou ser levado ao veterinário. Ele foi denunciado e responde processo por maus tratos. O cantor chegou a assumir o erro e confirmar que tinha entregado o cachorro para os seus pais.