Humorista Juliano Gaspar é acusado de violência doméstica contra a esposa

Leah Maria e Juliano Gaspar são conhecidos no mundo humorístico por um show de stand up que faziam juntos intitulado "Bad Trip" (foto: Reprodução/redes sociais)

A comediante alemã Leah Maria denunciou o marido, também comediante, Juliano Gaspar, por violência doméstica. Em um vídeo postado no Instagram, na noite desta quarta-feira (8/2), Leah aparece com uma tipoia no braço e revela estar passando por um momento muito delicado.













O caso começou a ganhar notoriedade após outro comediante expor no Twitter mensagens recebidas em um grupo. No texto, é falado sobre diversos abusos que Juliano supostamente cometia contra Leah, dentre eles, o abuso físico, psicológico e financeiro.



Redes sociais

Internautas se surpreenderam com as denúncias reveladas. Porém, entre os comentários de fãs decepcionados, outras pessoas afirmam ter presenciado momentos em que Juliano foi desagradável com a esposa ou outras mulheres.

tá rolando exposed de comediante gratiluz que agredia a mulher, também comediante, que ele parasitava. %u2014 deus %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF4 (@tiagosantineli) February 7, 2023

Levemente surpresa com o caso da leah e do Juliano. Fomos no stand up aqui em Curitiba e ele foi péssimo. Até discutiu com uma menina da plateia q falou q fazer piada com a condição do Schumacher não era de bom tom. Ele fez tanto bullying com ela q ela saiu embora. %u2014 beta (@betaahh) February 8, 2023

bizarro como instagram mascara muita coisa, esse caso que o juliano gaspar batia na lea é um bagulho que eu nao esperava, tomara que ele se foda com força. %u2014 laura%u1DA0%u1DA0%u1D9C (@laumosby) February 8, 2023

Eu tô pasma como as aparências enganam o Juliano então batia na Leah? MEU%u2026 %u2014 valentine%u263D (@vxlxpess) February 8, 2023

Quando fui pra Curitiba eu vi esse tal d Juliano Gaspar sendo escroto pra um caralho e tratando mal a mina dele A NOITE TODA num restaurante. Estava na mesa bem do lado. Eu não sabia quem eles eram até a pessoa q estava comigo me falar. Desprezo total desse maluco https://t.co/kuMObt6s8o %u2014 Nathan Drake (@TheNacional) February 8, 2023

Leah Maria ganhou destaque na internet por causa de vídeos em que fala da cultura brasileira e sua vivência como estrangeira no país. O casal é conhecido no mundo humorístico por um show de stand up que faziam juntos intitulado “Bad Trip”.