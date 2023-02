Justiça concede liberdade à esposa de PM que matou italiano

Karla Cavalcanti estava presa desde 3 de janeiro, dia do crime contra Campagnola (foto: Reprodução/Instagram)





A justificativa pela liberação se deu porque a defesa conseguiu comprovar que ela reside em União dos Palmares, comarca diferente daquela onde o crime foi cometido, e disse que ela não vai interferir nas investigações - já que o inquérito foi finalizado em 16 de janeiro.





No entanto, a determinação define que Cavalcanti deve seguir algumas regras para não perder o benefício: não poderá manter contato com nenhum familiar da vítima, não poderá ir para Marechal Deodoro - comarca do crime - e não poderá se ausentar de União dos Palmares por mais de oito dias sem avisar à Justiça.









O italiano foi assassinado por Costa após uma briga por conta de um carrinho de churros. O empresário era dono de uma sorveteria e se negou a deixar o casal a colocar o equipamento em frente ao seu estabelecimento. Na discussão, o policial troca socos com o italiano, deixa a sorveteria e volta armado, matando Campagnola sem chance de defesa.

A Justiça de Alagoas concedeu liberdade condicional à Karla Cassiana Vanderlei Warumbi Cavalcanti nesta terça-feira (8). A mulher é acusada de incentivar o marido, o policial José Pereira da Costa, a assassinar o italiano Fabio Campagnola no dia 3 de janeiro na Praia do Francês, em Maceió.