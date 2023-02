Boate Kiss: cantor debocha de tragédia em show

Incêndio na Boate Kiss completa dez anos, e cantor debocha de pirotecnia que causou a morte de 242 pessoas (foto: Jr Faria/Divulgacao) O mesmo tipo de artefato que solta faíscas e causou todo incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria, há dez anos, foi utilizado como “deboche” pelo vocalista da banda Dubai no último fim de semana, ao citar o caso. Um vídeo que viralizou mostra o artista mencionando a tragédia que deixou 242 mortos e brincando com a pirotecnia durante uma festa de aniversário.









A declaração levantou várias críticas nas redes sociais, já que foi justamente na semana que o incêndio completou dez anos. Em 27 de janeiro de 2013, a cidade universitária e do interior do Rio Grande do Sul vivia um pesadelo. O tipo de artefato utilizado pelo cantor da banda Dubai nesse fim de semana é o mesmo que provocou o incêndio na boate, iniciado na espuma do teto.

O local contava com apenas uma saída de emergência. Por isso, entre as vítimas, várias tiveram o corpo queimado, foram pisoteadas e morreram por asfixia no local. A maioria eram jovens universitários, na faixa de 18 a 25 anos.





Mesmo após dez anos, o caso segue sem solução e a investigação policial e o processo judicial se desenrolaram na última década, mas o júri dos quatro réus foi anulado.





Resposta dos aniversariantes

Em resposta ao UOL Splash, os aniversariantes apontaram que todos estavam em um local aberto e “totalmente seguro”. Eles ainda apontaram que o artefato utilizado pelo cantor da festa não continha pólvora.





Ruan Lima, um dos responsáveis pela festa, ainda comentou que só perceberam a declaração no dia seguinte, quando o vídeo viralizou. “Somente o cantor que teve a brincadeira de mal gosto e simplesmente soltou a brincadeira sem graça. Comentário infeliz”, disse ao portal.





Enquanto Claudyanne Minotto ressaltou que “manifesta repulsa” pelo comentário: "Naquele instante eu não prestei atenção no que foi dito, mas com a repercussão no dia seguinte percebi o que tinha realmente acontecido. A tragédia da Boate Kiss me emociona muito até hoje, entendo e respeito às vítimas e a dor de suas famílias, assim como eu nunca faria nenhuma brincadeira de mal gosto com isso. A partir de hoje vou estar mais atenta a expressões e atitudes dessa natureza, eu não tolero esse tipo de episódio, até porque não condiz com os valores que eu sigo".





Séries





A série " Todo Dia a Mesma Noite ", da Netflix, está em primeiro lugar do Top 10 de séries mais assistidas do Brasil. A produção tomou conta da web e impactou internautas com o retrato da tragédia da Boate Kiss.





A equipe da minissérie se inspirou na história de todos os personagens mencionados no livro da jornalista Daniela Arbex para representar todas as 242 vítimas do incêndio e não ter apenas um pequeno grupo como protagonista.





A ficção roteirizada por Gustavo Lipsztein e dirigida por Júlia Rezende busca resgatar a memória de tantas vidas interrompidas, enquanto torce para que o caso não saia com impunidade.





O Globoplay também estreou uma série sobre o caso. "Boate Kiss — A tragédia de Santa Maria" é um documentário em cinco episódios conduzidos pelo jornalista Marcelo Canellas.