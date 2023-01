Incêndio na boate Kiss: veja a condenação dos réus em júri que foi anulado

A tragédia do incêndio na Boate Kiss que matou 242 pessoas, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, completa 10 anos nesta sexta-feira (27/1), com nenhum dos quatro réus responsabilizados. Os acusados respondem pelos homicídios consumados e outros 636 tentados.

Elissandro Spohr e Mauro Hoffmann - sócios da casa noturna - Marcelo de Jesus do Santos, vocalista da Gurizada Fandangueira, e o auxiliar Luciano Bonilha, haviam sido condenados em dezembro de 2021 a cumprir penas entre 18 e 22 anos de prisão. No entanto, em agosto de 2022, a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS), anulou o júri que os condenava.