Chacina no DF: 5º suspeito de participar de crime é preso

Até o momento, cinco pessoas estão presas por envolvimento no crime (foto: Foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O quinto suspeito de participar da chacina familiar no Distrito Federal foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal, na madrugada desta quinta-feira (26/1). Conhecido como Galego, o homem de 25 anos foi detido no Itapoã, por intermédio da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá).