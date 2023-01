Chacina no DF: preso quarto suspeito de assassinatos

O quarto suspeito de participar da chacina familiar no Distrito Federal foi preso, na nesta quarta-feira (25/1), por policiais civis e militares. Carlomam dos Santos Nogueira, 26 anos, estava foragido desde domingo (22/1), depois que a Polícia Civil (PCDF) divulgou a foto dele. O homem se entregou na 30ª Delegacia de Polícia, em São Sebastião. A informação da prisão foi confirmada ao Correio por fontes policiais.

Chacina no DF: corpo da última vítima do massacre é encontrado

Carlomam é um dos quatro suspeitos de envolvimento no sequestro e na execução de 10 pessoas da mesma família. São elas: a cabeleireira Elizamar da Silva, 37, e os filhos, Gabriel, 7, e os gêmeos Rafael e Rafaela, 6; o marido dela, Thiago Belchior, 30; os sogros de Elizamar, Renata Juliene Belchior, 52, e Marcos Antônio Lopes, 54; a filha de Renata, Gabriela Belchior, 25; a ex-mulher de Marcos, Cláudia Regina, e a filha do casal, Ana Beatriz.

A polícia chegou à identidade de Carlomam depois que impressões digitais dele foram encontradas na casa usada como cativeiro, no Vale do Sol, em Planaltina, e no carro de Gideon Menezes, também preso. O imóvel foi alugado por Horácio Carlos, 49, para manter Renata, Cláudia, Gabriela e Ana Beatriz como reféns.