Chacina no DF: corpo da última vítima do massacre é encontrado

Identificação da menina confirma que 10 pessoas da família foram assassinadas (foto: Arquivo Pessoal)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) identificou o corpo de Ana Beatriz Marques de Oliveira. Nesta quarta-feira (25/1), a jovem foi encontrada com outros dois corpos que estavam em uma cisterna. Ela era o último membro desaparecido do caso da chacina de uma família na capital.

O cadáver foi encontrado na madrugada desta terça-feira (24/1), em Planaltina, junto com os corpos de Thiago Gabriel Belchior, marido da cabelereira Elizamar da Silva, e de Cláudia Regina Marques Oliveira, ex-esposa do pai de Thiago, que também foi morto. Com a identificação, fica confirmado que 10 pessoas da mesma família foram assassinadas.

A identificação foi confirmada pelo delegado Ricardo Viana, da 6ª Delegacia de Polícia, no Paranoá.

Ana Beatriz era meia-irmã de Thiago, filha de Cláudia e do pai dele, Marcos Antônio Lopes. Três suspeitos estão presos pelo crime e um quarto é procurado.

Ao todo, 10 pessoas da mesma família desapareceram e todos os corpos foram encontrados e identificados: