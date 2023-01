Chacina: corpos encontrados em Minas são de sogra e cunhada da cabeleireira

A identificação foi feita a partir de amostras de DNA de Marcos, que apontou a paternidade do corpo mais jovem. A partir daí, houve a identificação da maternidade. “Foi pelo exame de DNA de trio, como nós chamamos, foi possível identificar a identidade das vítimas”, afirmou a médica-legista e diretora do IML de BH, Naray Jesimar.

Com a confirmação, o número de corpos identificados da chacina no DF subiu para nove. Elizamar e os três filhos, Gabriel, de 7, e os gêmeos Rafael e Rafaela, de 6, foram encontrados carbonizados em um carro na cidade de Cristalina (GO) e Marcos Antônio, sogro de Elizamar, que foi encontrado na residência em que Renata e Gabriela foram mantidas em cárcere.





Na noite de segunda (23/1), a Polícia do Distrito Federal encontrou outros três corpos dentro de uma fossa, em uma área rural de Planaltina. Dois deles foram identificados como Thiago Belchior, marido de Elizamar e Cláudia Regina Marques de Oliveira, ex-mulher de Marcos Antônio. Foi confirmado que o terceiro corpo pertenceria a uma adolescente.