Chacina no DF: familiares pedem justiça em enterro de mãe e três filhos

Corpos foram encontrados na rodovia GO-436, KM 69, localizado em Luziânia (GO), dentro de um carro carbonizado. (foto: Carlos Vieira/CB/D.A.Press) Com muitos gritos de pedido de justiça, os corpos de Elizamar da Silva, de 39 anos, e dos três filhos foram enterrados na tarde desta segunda-feira (23/1), no Cemitério Municipal Redenção em Planaltina (GO). Durante o enterro, Ivonilson Silva, 23, filho mais velho de Elizamar, emocionado, contou à reportagem que quer lembrar da mãe da melhor forma possível. “Tudo que eu precisei ela cuidou de mim, do melhor jeito que pôde. Só vou ter lembranças boas dela, querida por onde passou”, contou.









Ismael Rocha, irmão da cabeleireira reforçou que a família está inconformada com o crime: “Essa situação comoveu o Brasil, imagina nossa família, que está despedaçada”. A cabeleireira nasceu na cidade do entorno, mas se mudou para Santa Maria. A família materna mora no local até hoje.