Chacina de família: imagens mostram carros deixando cativeiro no DF

As imagens mostram dois carros deixando o local do cativeiro (foto: PCDF/Divulgação)



Veja o vídeo: Nesta segunda-feira (23/1), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou imagens de câmera de segurança que mostram o carro usado pelos criminosos responsáveis pela chacina familiar que abalou o DF deixando o cativeiro, em Planaltina, seguido pelo Siena, veículo que, posteriormente, foi encontrado carbonizado com dois cadáveres dentro. As imagens mostram os dois carros saindo juntos por volta de 1h13 da manhã. Às 5h03, a câmera filma apenas um dos carros voltando para o local.Veja o vídeo:





Das dez pessoas da mesma família que estavam desaparecidas, foram comprovadas as mortes de cinco: a cabeleireira Elizamar da Silva, 37 anos; os filhos, Gabriel, 7, e os gêmeos Rafael e Rafaela, 6; e o sogro dela, Marcos Antônio Lopes de Oliveira. Elizamar e os três filhos serão enterrados hoje, às 15h, no cemitério Redenção, em Planaltina, Goiás. Segundo o irmão da cabeleireira, o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) está ajudando com as despesas funerárias.