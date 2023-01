Chacina do DF: Bombeiros usam cães farejadores em busca por desaparecidos

Bombeiros contam com o apoio de dois cães da raça Labrador, o Delta e o Apolo (foto: Darcianne Diogo/CB/D.A.Press)

Militares do Corpo de Bombeiros usam, na tarde desta sexta-feira (20/1), dois cães farejadores em uma operação de buscas no cativeiro onde Marcos Antônio Lopes, 55 anos, foi encontrado enterrado e decapitado, em uma casa localizada no Vale do Sol, entre o Vale do Amanhecer e Arapoanga, em Planaltina. Os bombeiros também entraram na residência com enxadas, pás e picaretas. As buscas são por outros três possíveis corpos que estariam em uma cova no quintal.A operação começou por volta das 16h, após policiais constatarem uma irregularidade no solo do quintal da casa, segundo informaram fontes policiais ao Correio. Os bombeiros contam com o apoio de dois cães da raça Labrador, o Delta e o Apolo.

Foi na mesma casa que os investigadores encontraram o corpo de Marcos enterrado em uma cova de 50cm de profundidade, na quarta-feira (18/1) — Renata Belchior, 52 anos, e a filha Gabriela, 25, foram mantidas em cárcere privado no mesmo local. O homem estava sem a cabeça e sem os braços. A identificação de Marcos foi possível após análise das impressões digitais de uma mão achada em uma cova.

Com o resultado do IML pronto, a hipótese trabalhada anteriormente pelos investigadores da 6ª DP (Paranoá) é reforçada. Segundo a polícia, o indício mais provável é de que Horácio Carlos Ferreira Barbosa, 49, Gideon Menezes, 55, e Fabrício Silva Canhedo, 34, tenham se associado, planejado e executado os assassinatos da cabeleireira Elizamar da Silva, 37 anos, e dos filhos, Gabriel, 7, e os gêmeos Rafael e Rafaela, 6, além de Thiago Belchior, 30, Renata Belchior, Gabriela Belchior, Cláudia Regina e Ana Beatriz.