Família desaparecida: pai teria participado do assassinato dos filhos

Thiago Gabriel Belchior com os três filhos que teve com a cabelereira Elizamar da Silva. Ele é apontado pela polícia como mandante do assassinato dos quatro familiares (foto: Facebook/Reprodução)

Horácio Carlos Ferreira Barbosa, 49 anos, preso apontado como coautor dos assassinatos contra seis pessoas da mesma família, contou à polícia que Thiago Gabriel Belchior, 30, foi o responsável por asfixiar e matar ao menos um dos três filhos antes das crianças serem carbonizadas dentro de um carro, em uma via de Cristalina (GO). Thiago e o pai, Marcos Antônio Lopes de Oliveira, 54, teriam encomendado e participado das mortes da cabeleireira Elizamar da Silva, 37; dos filhos dela, Gabriel, 7, e o casal de gêmeos Rafael e Rafaela, 6; da sogra Renata Juliene Belchior, 52; e da cunhada, Gabriela Belchior, 25.

O crime teria sido encomendado pelo marido e pelo sogro de Elizamar. As informações do caso foram divulgadas pelo delegado-chefe da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), Ricardo Viana, durante coletiva promovida nesta terça-feira (17/1). Em um depoimento repleto de detalhes, Horácio — preso nesta terça-feira — contou sobre todo o plano de execução das vítimas.

Elizamar teria sido atraída para uma emboscada pelo marido Thiago. Na quinta-feira à noite, o homem pediu para que ela, ao sair do salão onde trabalhava, o buscasse na casa dos pais, em um condomínio do Itapoã. Como combinado, a mulher chegou ao endereço às 23h e permaneceu cerca de 20 minutos no local. Depois, desapareceu. Familiares estranharam o sumiço repentino da empresária e registraram um boletim de ocorrência.

À polícia, Horácio contou que assumiu a direção do veículo de Elizamar e dirigiu até a rodovia em Cristalina. No carro estavam Thiago, a mulher e as três crianças. Segundo ele, as vítimas saíram do condomínio do Itapoã ainda com vida, mas depois foram asfixiadas e mortas. Um dos responsáveis por estrangular uma das vítimas é Thiago. “Ele (Horácio) disse que o Thiago falava para as crianças que era uma brincadeira e tentava acalmá-las. Depois que viu que elas estavam agitadas, asfixiou e matou”, afirmou o delegado Ricardo.

A cena dos corpos sendo queimados na rodovia foi, inclusive, presenciada por Thiago, informou Horácio.

Motivação

Doze horas depois do carro de Elizamar ser encontrado, um Siena foi localizado também carbonizado e com outros dois cadáveres dentro, em uma via de Unaí (MG), a cerca de 98km de Cristalina. A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PMMG) confirmou que os corpos são de duas pessoas do sexo feminino, mas a confirmação das identidades dependem do resultado do IML.

Na versão de Horácio, os dois corpos são de Renata e de Gabriela. Antes de serem levadas para serem queimadas, mãe e filha foram mantidas em cárcere privado em uma casa alugada por Horácio no Vale do Amanhecer, em Planaltina. Nesta quarta-feira (18/1), os investigadores prenderam um homem, de 34 anos, contratado para vigiar a casa. Além dele, também está preso Gideon Batista de Menezes, 55, suspeito de envolvimento nos crimes.

A motivação, segundo ele, seria uma quantia no valor de R$ 400 mil referente à venda de uma casa localizada em Santa Maria e feita por Renata. Marcos queria ter acesso à parte do dinheiro, mas com a negativa teria se revoltado e esquematizado a ação criminosa junto ao filho. A polícia segue com as investigações para localizar o paradeiro de Thiago e Marcos.