Família desaparecida: polícia prende mais um suspeito no caso

Os dois detidos trabalhavam em uma fazenda para Marcos Lopes, sogro da cabelereira Elizamar da Silva, 47 (foto: Carlos Silva/CB/DA Press) Mais um homem foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por suspeita de envolvimento no desaparecimento de oito pessoas da mesma família. Ele foi identificado como Horácio Carlos Ferreira Barbosa, 49 anos.

Conforme imagens da chegada do suspeito à 6ª Delegacia de Polícia (DP), no Paranoá:

Força-tarefa

Nesta segunda-feira (16/1), o governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), determinou uma força-tarefa policial para elucidar o caso.

A ação consistirá no reforço de policiais lotados na Delegacia de Cristalina e de outras regionais do estado. A ideia é que as investigações avancem o mais rápido possível.

Além dos policiais civis, trabalham agentes do DF e de Minas Gerais. Apesar da cooperação entre a unidade da federação e os dois estados, os policiais do DF estão encarregados pela investigação do desaparecimento.





Já os de Goiás, concentram os esforços em saber o que motivou o incêndio no Clio preto, se foi ou não criminoso. Os policiais de Minas trabalham para apurar as causas do segundo veículo incendiado, o Siena.