Chacina no DF: corpo encontrado é o do sogro de Elizamar da Silva

O corpo encontrado é Marcos Antônio Lopes, 54, pai de Thiago Belchior, 30, marido da cabeleireira Elizamar da Silva, 37 anos (foto: Arquivo pessoal) O corpo encontrado pelos investigadores da Polícia Civil, na tarde desta quarta-feira (18/1) - na mesma casa em que Renata Belchior, 52 anos, e a filha Gabriela, 25, foram mantidas em cárcere privado - é Marcos Antônio Lopes , 54, pai de Thiago Belchior, 30, marido da cabeleireira Elizamar da Silva, 37 anos. A residência fica no Vale do Sol, região entre o Vale do Amanhecer e o Arapoanga. O cadáver estava enterrado a cerca de 50 centímetros de profundidade em uma cova no quintal da casa.

A informação foi confirmada ao Correio por fontes policiais à frente da investigação. Com a identificação, a tese de que Marcos e o filho, Thiago Belchior, 30 anos, tenham sido os mandantes dos assassinatos perde a força. A polícia acredita que Horácio Carlos, Gideon Batista de Menezes, e Fabrício Silva Canhedo tenham se associado e articulado todas as execuções da família por dinheiro.





Além de estar sem cabeça, o corpo também estava sem os dois braços. Segundo informações repassadas pelo delegado Paulo Henrique, da 6ª DP (Paranoá), devido ao estado de decomposição do cadáver, o assassinato teria ocorrido entre 4 e 10 dias atrás.





De acordo com o tenente do Corpo de Bombeiros Marcelo de Abreu, o cadáver tinha "algumas marcas de violência". O corpo foi encontrado após a polícia conseguir mais uma pista na investigação do caso e retornar, junto aos bombeiros, para a casa em que Renata e Gabriela foram mantidas em cárcere privado.