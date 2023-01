Vídeo mostra sogro de cabeleireira com assassinos em carro; veja

Imagens mostram sogro de cabeleireira com assassinos em carro (foto: TV Brasília/Reprodução) TV Brasília, parceira do Correio Braziliense, registraram Imagens reveladoras obtidas com exclusividade pela, parceira do, registraram Marcos Antônio Lopes, 54 anos , antes de ser assassinado. Nas fotos, o homem aparece sentado no banco do passageiro junto aos suspeitos Horácio Carlos, 49, e Gideon Batista de Menezes, 55 - presos por envolvimento no sequestro e na morte de, ao menos, seis pessoas da mesma família (veja as imagens abaixo).

O registro foi captado na tarde de domingo (15/1), dois dias depois de quatro corpos terem sido encontrados carbonizados em um Clio preto, em uma rodovia de Cristalina (GO). Em depoimento, Horácio afirmou que os cadáveres eram da cabeleireira Elizamar da Silva, 37, e dos três filhos, os gêmeos de 6 anos e o garoto de 7. Uma outra imagem flagrou o veículo de Gideon, um Scenic, passando pelo pedágio de Cristalina.











Com base nas imagens captadas pelas câmeras de segurança, quem conduz o veículo de Gideon é Horácio. Na delegacia, o suspeito confessou ter sido contratado por Marcos e o filho dele, Thiago Belchior, 30, para assassinar Elizamar e os três filhos, Renata e Gabriela Belchior.





A versão, no entanto, perde força, segundo a polícia. Com a confirmação de que o corpo encontrado enterrado no quintal da casa onde Renata e Gabriela foram mantidas em cárcere é de Marcos, a hipótese de que Horácio, Gideon e Fabrício se associaram para cometer todos os assassinatos ganha força porque a coautoria fica prejudicada, uma vez que pai e filho não estavam em conluio com as mortes, acredita o delegado-chefe da 6ª DP, Ricardo Viana.





Corpo



A informação acerca da identidade do cadáver foi publicada em primeira mão pelo Correio. Além de estar sem cabeça, o corpo de Marcos também estava sem os dois braços. Segundo informações repassadas pelo delegado Paulo Henrique, da 6ª DP (Paranoá), devido ao estado de decomposição do cadáver, o assassinato teria ocorrido entre quatro e dez dias atrás.