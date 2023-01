Chacina no DF: jovem suspeito de participar de crimes é apreendido

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu, na noite desta terça-feira (24/1), um adolescente de 17 anos suspeito de participar da chacina contra uma família do Distrito Federal. Os militares chegaram ao encalço do menor após receberem uma denúncia anônima de que ele estaria escondido em uma casa, no Itapoã.









Ao Correio, o segundo tenente Yuri, da PMDF, confirmou a apreensão. Segundo ele, o adolescente estava na residência de um amigo. Em depoimento informal aos policiais, o suspeito disse ter recebido R$ 2 mil para participar da chacina, no entanto, negou ter tido envolvimento direto com as mortes.





Uma segunda pessoa foi conduzida à delegacia. Segundo informou o tenente, não há indícios de que o homem esteja envolvido na chacina, mas prestará depoimento na delegacia por ter sido encontrado na companhia do adolescente.









Chacina De acordo com o militar, o amigo dele também foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos. Neste momento, os investigadores da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) colhem o depoimento do adolescente.



A maior chacina da história do Centro-Oeste abalou todo o país. Dez pessoas da mesma família foram mortas de maneira brutal. São elas: a cabeleireira Elizamar da Silva, 37, e os filhos, Gabriel, 7, e os gêmeos Rafael e Rafaela, 6; o marido dela, Thiago Belchior, 30; os sogros de Elizamar, Renata Juliene Belchior, 52, e Marcos Antônio Lopes, 54; a filha de Renata, Gabriela Belchior, 25; a ex-mulher de Marcos, Cláudia Regina, e a filha do casal, Ana Beatriz — a única que ainda não teve o corpo identificado.





Na noite dessa segunda-feira (23/1), os policiais civis localizaram três corpos dentro de uma fossa, no Núcleo Rural Santos Dumont, em Planaltina. Laudo do IML confirmou as identidades de Thiago e Cláudia. Ainda não foi possível a identificação do terceiro corpo, mas, segundo as investigações, a suspeita é de que seja de Ana Beatriz.