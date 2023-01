Chacina no DF: advogado denúncia ameaças e teme nova chacina

Advogado que representa a família vítima de uma chacina no Distrito Federal, formalizou a representação da mãe de Elizamar, Nelita Maria de Jesus (foto: Amanda Sales)

Nesta quarta-feira(25/1), o advogado que representa a família vítima de uma chacina no Distrito Federal, João Darc's, compareceu a 6ª Delegacia de Polícia( Paranoá) para formalizar a representação da mãe de Elizamar, Nelita Maria de Jesus.









Ainda na tarde desta quarta (25/1), João afirma que irá comparecer ao batalhão da polícia militar para pedir auxílio para garantir a segurança da família. E continua: "são pessoas muito simples, elas precisam desse apoio da polícia".



Último corpo identificado





A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) identificou o corpo de Ana Beatriz Marques de Oliveira, 19 anos. A identificação foi feita por meio de DNA. Nesta quarta-feira (25/1), a jovem foi encontrada com outros dois corpos que estavam em uma cisterna. Ela era o último membro desaparecido do caso da chacina de uma família na capital.





O cadáver foi encontrado na madrugada desta terça-feira (24/1), em Planaltina, junto com os corpos de Thiago Gabriel Belchior, marido da cabelereira Elizamar da Silva, e de Cláudia Regina Marques Oliveira, ex-esposa do pai de Thiago, que também foi morto. Com a identificação, fica confirmado que 10 pessoas da mesma família foram assassinadas.





A identificação foi confirmada pelo delegado Ricardo Viana, da 6ª Delegacia de Polícia, no Paranoá.





Ana Beatriz era meia-irmã de Thiago, filha de Cláudia e do pai dele, Marcos Antônio Lopes. Três suspeitos estão presos pelo crime e um quarto é procurado.