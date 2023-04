Ex-jogadora de vôlei agride entregador com coleira de cachorro

A cena de uma mulher agredindo verbal e fisicamente um entregador negro viralizou nas redes sociais. A agressão ocorreu nesse domingo (09/4) no Bairro São Conrado, no Rio de Janeiro, e a mulher foi identificada como Sandra Mathias, ex-jogadora de vôlei e moradora do bairro.

Segundo reportagem do G1, o entregador Max Ângelo prestou depoimento e passou por exames no Instituto Médico Legal. “Quando ela chegou, ela olhou pra mim e cuspiu no chão”, disse Max em entrevista ao site. Nas imagens, é possível ver quando a mulher retira a coleira do seu cachorro e começa a bater no entregador. “Tira a mão de mim, mulher” é possível ouvir do entregador, enquanto tenta desviar e se defender da mulher. Ainda segundo o G1, a ex-jogadora de vôlei já responde pelo crime de injúria racial.



Antes de agredir Max Ângelo, a ex-jogadora foi flagrada agredindo outra entregadora. A reclamação dela que teria motivado os conflitos era de que os entregadores estavam andando de moto na calçada. Exaltada, a mulher disparou ofensas contra os profissionais. “Tu não tá na favela, sua filha da P*. Quem paga IPTU aqui sou eu”, disse Sandra para entregadora.

Desabafo e repercussão





Também em entrevista ao G1, Max Ângelo relembrou as agressões sofridas. “Ela me tratou como se eu fosse escravo. Só que ela está esquecendo que o tempo da escravidão já acabou há muitos anos. E isso não pode acontecer. É inadmissível. Não tem como aceitar uma situação como essa", disse.

Nas redes sociais, a história repercutiu com pedidos de Justiça e Sandra ficou conhecida como "A racista do São Conrado".





